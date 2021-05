Resident Evil Village (PC) - Är mer alltid mer?

Är mer alltid mer?

Resident Evil 7 (RE7) var för många en välkommen återgång till skräck, och på flera sätt en nödvändig sådan. I detta klaustrofobiska kapitel introducerades Ethan Winters, då sökandes efter sin mystiskt försvunna fru, Mia Winters, i Louisianas träskmarker. Resten är som man säger historia.

Resident Evil Village (RE8) tar vid några år senare. Winters-paret lever numera ett lugnt familjeliv i Europa med dottern Rosemary. Efter att ha blivit à jour med läget förändras saker snabbt då Chris Redfield och kompani stormar in, pepprar Mia full med bly och tar de andra i förvar. En sak leder till en annan och Ethan tar sig fri. På en obekant, hotfull ort måste han nu hitta barnet innan det är för sent.

Välkommen till Östeuropa

Spelets mörka, sagolika inramning är en av dess starkaste sidor. Med detta som grund passar de till synes övernaturliga fienderna väl in, inspirerade från bland annat vampyr- och varulvslegender. De gammeldags arkitektoniska influenserna bidrar starkt till detta och är riktigt trevliga att betrakta (när man inte har monster hack i häl).

Vistelsen i slottet Dimitrescu är en av höjdpunkterna, dels sett till arkitekturen men främst tack vare den karismatiska Lady Dimitrescu som verkligen äger rummet. Det bjuds på ett par intensiva möten med vampyrdamen och hennes "döttrar", men ganska snart uppenbarar det sig att det ej råder någon riktig fara. Något som är symptomatiskt för resten av spelet (om än avsiktligt). Trots blandade inledande intryck är de övervägande goda och slottsdelen känns tyvärr allt för kort.

Under resans gång hittas flertalet nyckelföremål, varav tidigare låsta områden och objekt kan öppnas upp. Det är värt att grotta ner sig i det här eftersom intressant information kring byn finns att hämta i dagböcker och dylikt. Valutan Lei finns gömd i vaser och lådor, men de stora pengarna tjänas in genom försäljning av upphittade värdesaker hos spelets fetlagda handlare, The Duke. Här kan vapen köpas och uppgraderas, vilket bör vägas mot behovet av föremål som medicin och ammunition (föreslår att köpa recept för dessa).

Prioriteringen av resurser, i kombination med den pussellika föremålshanteringen gav stor behållning och blev ett till incitament att utforska kartans varje vrå. Mer Lei öppnade för ytterligare väskutrymme och vapen, vilket krävde ännu mer av det förstnämnda och… ja, ni fattar.

Vad döljer sig i graven?

Ställt mot det i högre grad återhållsamma RE7 verkar ledordet i det här fallet varit mer. RE8 känns som en reaktion på föregångaren med större variation av fiender, omgivningar och utökat berättarmässigt omfång. Samtidigt gör sig ett visst Bilbo-citat påmint:

”I feel thin, sort of stretched, like butter scraped over too much bread.”

Berättelsen har en röd tråd som binder samman antagonisterna och förklarar deras bakgrunder, men ärligt talat är den rätt tunn. Ju längre in man kommer desto tydligare blir det hur irrelevanta vissa inslag är. Det är som att slussas genom en nöjespark med mängder av attraktioner, alla inkluderade oavsett hur bra de är eller hänger ihop. Djup offras för variation.

Ett försök görs att bygga ut Ethans personlighet. Det är dock svårt att engagera sig i dennes öde då han är ungefär lika intressant som torkande färg, med ett röstskådespel som ger mig krupp. I slutändan passade nog karaktären bättre som ett kärl vilket spelaren kunde fylla med sina egna tankar och känslor.

Gröna Lunds Spökhus återuppstår

Överlag flöt spelet på bra under de 11 timmar jag spelade, med ett fåtal dippar och en enstaka krasch. 21:9-stöd finns men av någon anledning saknas FOV-reglage. Även DLSS lyser med sin frånvaro. Vad gäller gränssnittet gör sig konsolursprunget snabbt påmint. Exempelvis måste man högerklicka för att backa ur menyer, rullister saknas (säg hej till scrollhjulet) och spelet stängs av från huvudmenyn genom Delete. Det är märkliga lösningar men förhoppningsvis något uppdateringar kan åtgärda.

Nu låter kanske RE8 som ett brinnande vrak med tanke på recensionens andra halva, men så är det inte. Som tidigare nämnt finns det positiva aspekter och även under de svagare stunderna skiner det till ibland. Med det sagt hade det varit önskvärt ifall berättelsen hängt ihop bättre och varit mer fokuserad.

Kort och gott: Jag kan tyvärr inte hålla med Capcom (eller Yngwie Malmsteen) att mer är mer. Bättre lycka nästa gång?

