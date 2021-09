Cry little sister - Lost boys

Kommer ni ihåg Lost Boys, Vampyrfilmen från 1987?

Förutom Corey Haim(RIP), Corey Feldman och Kiefer Sutherland

så kommer jag ihåg "Star"(Jami Gertz). Den vackraste vampyren i stan.

När jag för ett tag sen såg på filmen Nightbooks väcktes något inom mig.

Ljudet och musiken i Nightbooks är rätt så bra men helt plötsligt hör jag något som jag känner igen och måste få veta vem som gjorde den nya versionen.

Väntade på eftertexterna för att få veta vem som gjorde Cry little sister musiken igen. Efter lite (<< > << Och PAUS II) tog jag helt enkelt en bild på Tv'n för att slippa skriva upp artistens namn(CHVRCHES?;):

CHVRCHES - Cry Little Sister (from the Netflix Film Nightbooks)

https://www.youtube.com/watch?v=mDqJIBvcuUwSOm

---- Extra ----

24 Kids Cover "Cry Little Sister" from The Lost Boys / O'Keefe Music Foundation

https://www.youtube.com/watch?v=nYbXFxta24c

The Lost Boys - Soundtrack - Cry Little Sister (Theme From The Lost Boys) - By Gerard McMann

https://www.youtube.com/watch?v=mrMLMV6E4CM

/Mikael