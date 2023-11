Har via en slump läst om Silent Hill - Ascension, en interaktiv tv-show/spel som släpptes häromdagen.

Tänkte först, "oj, Silent Hill, vad najs", men formatet... jag vet inte.

"Spelet" finns som appar på iOS och Android och är quicktime aktiga events där man kan påverka lite som Netflix Bandersnatch. Skillnaden är att det inte ett "solo-spel", men ett "community-spel" där utfallet blir den som alla deltagarna har röstat mest på. Låter i grunden intressant.

Men...

Dagligen nya avsnitt, live, klockan 2 på natten våran tidszon. Valet man gör kan förstärkas med "points" som man tjäner via deltagandet och minispel, men även kan köpas... Reddit / X har varit inte förlåtande med kommentarer angående "pay-2-win".

Visst kan man titta på gamla avsnitt och kan delta med sina val, men det är vid detta tillfälla i princip kört (man ser ju utfallet och kan knappast påverka längra, kanske enbart om man pumpar in många pöäng för mycket pengar). Plus att det är lite mera roligt live med chat och sånt.

Känns inte direkt som ett spel längre med avseende på att känslan av inflytande är obefintligt och då blir det igen som lineär gammaldags tv. Om man vill jämföra, bandersnatch var mera av ett spel än det här.

Nästan som den filosofiska tänket att "frihet är en illusion", man tror man har ett val och ändå är utfallet given... (och ännu mera, med den teoretiska pay-2-win argumentet att "vad är meningen om den rikaste som inte bryr sig om pengar kommer att påverka valet" (lite some verklighetens ekonomi...).)

Det här är ingen recension, men om jag skulle göra det så skulle det bli en svag 3/5.

Plus

Intressant koncept

Silent Hill!

Minus