Tråden där vi pratar om Star Ocean-spelen och TWISTEN

Ja, nu när Star Ocean 2-remaken ändå är aktuell och har fått finfina omdömen så tycker jag att vi kan diskutera Star Ocean-serien lite i allmänhet och sådär. Vilket spel är din favorit? Varför?!?

Det bästa Star Ocean-spelet enligt mig är tveklöst tvåan! Jag spelade igenom det nångång i början av 2000-talet och blev helt kär i de fina förrenderade bakgrunderna, utforskandet och musiken. MUSIKEN! Det stillsamma temat i Arlia Village är ett av de bästa j-rpg-styckena som gjorts, så jäkla mysigt att det är en av få låtar som fortfarande ger en rysningar bara när man tänker på´t.

Star Ocean 3 var ett av mina mest efterlängtade spel någonsin, och det levererade också! På det stora hela, i alla fall. Schyssta miljöer, helt OK story och karaktärer (för sin tid) och stridssystemet var ännu bättre än i tvåan! Item Create var också kul, men jag saknade lite alla de där konstiga skillsen man av oklara anledningar kunde levla upp i tvåan.

Men sen. TWISTEN! THE MOTHER OF ALL TWISTS, kan man säga.

Alla som spelat Star Ocean 3 vet vad jag pratar om. Jag blev så besviken av TWISTEN att jag stängde av min Playstation första gången jag stötte på den. Har inte spelat SO3 sedan dess och tror inte jag skulle bli lika besviken på TWISTEN idag när jag vet att den kommer, men holy hell vad det sög 2003.

Omkring 2003 spelade jag också igenom en fan-översatt version av ettan till Super NES. Det var helt OK, minns inte så mycket av det.

Star Ocean 4 recenserade jag här på FZ och det var verkligen kalasdåligt och helt ointressant, på alla plan. Striderna var bra, men storyn var så horribelt dålig att jag vaknar upp kallsvettig om nätterna fortfarande när jag tänker på de där iskalla porslinsögonen varje karaktär var utrustad med (OK, slight överdrift förmodligen).

SO4 var så dåligt att jag aldrig ens tittade på femman. Jag tror att jag har Game Boy-spinoffen hemma, men aldrig spelat.

SÅ.

Vilket är det bästa Star Ocean-spelet? Varför??!? Har Star Ocean 3 tidernas värsta TWIST? Vad sysslar Tri-Ace med, de har ju inte gjort något av värde sedan typ 2008!?!?