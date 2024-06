Den vita konserten äntligen för allmän beskådan?

Efter den otroliga framgången med popalbumet Vapen & Ammunition drog Kent ut på enorm turné med avslutning i Globen (med The Ark som förband, vilket gav dem skjuts till storhet) men den riktiga kulmineringen på deras nyvunna succé var när de bestämde sig för att bara genomföra en enda konsert på svensk mark året därpå - på självaste nationaldagen på Stockholms Stadion, där alla ombads komma klädda i vitt! En idé som tydligen Johan Rench kläckte mest som ett skämt först.

Hur kommer det sig då att det är aktuellt att bli nostalgisk, eller snarare upprymd, över den konserten återigen - såhär 21 år senare? Jo, musikjournalisten och Kent-skildraren sedan deras tidigare dagar Per Sinding Larsen har släppt en teaser om att någonting ska släppas just detta datum klockan 7:47 - och för dem som inte vet är det en av deras mest populära låtar från deras tredje album "Isola" - som också var avslutningslåten på Stadion (och deras ständiga avslutare från den släpptes 1997 och fram till 2005 då deras mästerverk "Du & jag döden" släpptes och "Mannen i den vita hatten (16 år senare)" tog över rollen som avslutare - med nya extraverser för nästan varje konsert som fullkomligt revolutionerade konsertformatet) och då det är skrivet på vit bakgrund med svart text (när låten "Sverige" framfördes på Stadion var Jojje Wadenius som gästande gitarrist den ända som fick klä sig i annat än vitt - nämligen svart!) kan det mycket väl vara en hint att de äntligen låter "Den vita konserten" nå allmänhetens ögon. De ska nämligen ha spelat in den men bara för bandets dokumentation, men nu när de varit nedlagda flera år men börjat prata om att återvända och spela live igen kanske de väljer att släppa konsertinspelningen för allmän beskådan - trots att de tidigare sagt att "Live ska vara live och inte ses i efterhand" så kanske de valt att kringgå detta för att utannonsera något nytt?

Som jag ser det finns det två vägar detta kan gå. Kanske släpper de bara ett urklipp från konserten, kanske bara just "Sverige", som PSL får sända - eller så kanske de släpper en ny Kentbox med alla deras studioalbum - samt ett par DVD-skivor med konserten! Kanske en kombination av dessa, den första för att utannonsera den andra? Och den andra för att utannonsera en ny Kent-fest? Det är ju ändå tio år sedan nu den 15:e Juni de höll fest på Gärdet i Stockholm!

Som oerhört Kent-fan sedan ung ålder, började väl lyssna lite sådär redan som 9-10-åring och gillade vissa låtar men hade inte de tidigare albumen utan det var först med V&A och "vissellåten" (Dom andra) som de riktigt fastnade med mig, är jag både upprymd men även lite upprörd över detta. Att äntligen få se en inspelning av det oerhörda kulturella evenemang som stod ut på så många sätt - men också tveksamheten i att de kanske ska börja spela live igen. Jag var ändå på deras "Den sista konserten någonsin" på Tele2 Arena och tog farväl av dem i slutet av 2016. Att få se dem igen kan vara lite kul, men blir det samma sak? Kommer det kännas konstlat och helt enkelt bara fel?

Kanske är det ingenting av detta egentligen heller. Kanske överanalyserar jag bara och det enda som visas imorgon är en intervju med Jocke som typ släppt en nyinspelning av "Sverige" tillsammans med Lars Winnerbäck - som de framförde den på en konsert i Globen. Kanske är det inte ens Kent-relaterat. Men det är för svårt att ignorera tecknen. Att inte se det uppenbara. Oavsett hur ens hjärta ska ta det. Hursom har jag ställt klockan tidigt imorgon och kommer ta mig upp för att ta reda på vad detta betyder. För att kanske kunna somna om lugn igen. Eller vara alldeles för uppjagad av en återförering för att kunna sova resten av månaden.