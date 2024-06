Fortnite - den senaste säsongen

Det är samma överlevnad i princip varenda säsong. Vi landar i ett lag och fy som sjutton är det samma ryck varje gång. Samla, samla och överlevnad så att man kan vara den första med den enklaste pistolen med de vinnande ljuden. Pang pang!

Detta är Fortnite - för evigt.

Men snabbt vet vi att Fortnite även denna gång har otroliga nya uppdateringar som man får ta del utav, och detta kan personligen råka vara min favorit uppdatering.

Något så enkelt som att kretsa en hel säsong åt bilar med de tveksamma fordonfysik är mitt nöje.

Nu gäller det bara att sitta tajt med speldosan och köra omkring med monterad kulspruta.

Detta fungerar otroligt bra. Med tanke på att Fortnite alltid har varit ett orättvist spel och alltid lär vara så var detta en frisk fläkt. Först till bilen vinner helt enkelt.

Ja, bilarna. De är helt enkelt OP.

Rättvis skeparn Ninja har uttryckt frustration på sin Twitch häromdagen och många andra viktiga nyckelpersoner inom communityn. Men för oss dödliga spelare som behöver sitta extra nära en liten tv bild? Det är alla tiders 😄.

Ninja och många andra har uttryckt sig om balans för spelet, dessutom gått så långt att bojkotta sin egna medverkan. Väldigt ögonbrynshöjande och jag fick själv gnugga mina ögon mer än en gång när jag såg uttalet. Det fick mig att undra, hur bra är denna säsong egentligen? Tyvärr. Men sålänge det är en bra balanserad uppdatering med crossplay och Ninja sitter på den absoluta plattformen så är det förstås fröjd bland de högsta rösterna förstås. Men jag som helt enkelt är en genomsnittlig konsol person. Jag trivs inte lika bra.

Dessutom är kartan så himla bra atmosfäriskt och ger starka Mad Max vibbar, det gillas också!

Nu hoppas jag och bara jag på mer orättvisa knepigaste uppdateringar framöver för partiet hos Ninja.

Mitt hat är av god karaktär, en undermålig karaktär som enbart försöker njuta av spelet.

Det vore så otroligt läckert med en uppdatering som bokstavligen får det att explodera av ilska hos nyckelpersoner. Jag vill se Ninja, Loserfruit och flera ligga på golvet med otrolig opåtaglig aggression angående nästa uppdatering som kanske låter 4 grabbar sitta med arslet vilandes utåt från bilen och UZI kulsprutor medans bilen studsar förbi alla professionella yrkesutövare, samt proximity chat för att undersöka det närmare.

Detta, är Fortnite. Jag tror att man har hittat tillbaka till sitt ursprung iom denna uppdatering. En svettig energidryck belåten människa med alla vuxna sinnen i takt som skjuter precis alla fat som förväntas flyga i luften är helt enkelt bara vad vi inte behöver. Fortnite välsignade oss med obegripliga uppdateringar för just det trots allt. Prisa herren, bilar som är OP är här för att stanna. Må Ninja få fokusera på sin cancersjukdom istället 😄

Många otroligt skickliga vapenbärare från t.ex. vilda västern (absolut obetydliga i all ärlighet) som kunde finta brallan av oss alla har levt och dött i enklaste begrepp trots allt, utan ett minsta bidrag till mänskligheten än just det. Liknande kan även påstås att Twitch streamers är eller bara ens PC spelare som får gå in i samma matchmaking som oss undersåtar på t.ex. Nintendo Switch.

Så svettiga PC gamers, spela gärna ett annat spel. Mer konsol vänliga uppdateringar åt folket!

Vill vi verkligen se en belåten Ninja i framtida uppdateringar frågar jag er läsare medans betyget får bli 3/5 , en god väg framåt för Fortnite men inte utan sina problem.

Fördelar:

-Ninja blev lagom ledsen.

- Bilarna.

- otroligt atmosfärisk map, Viva la Mad Max deja vu.

Nackdelar:

- Ninja vinner ändå en hel del trots allt eftersom PC trots allt är väldigt överlägset oss andra på många punkter.

- Ninja.

- Ifall man inte hinner sätta sig i en bil så hinner man förmodligen bli prickad av en enkel PC spelare hursomhelst.

- Hjärnorna i utvecklingen av spelet.

- Influenserna.

- Den större delen av befolkningen

- Twitch chattens population

- Att äta frukost på morgonen, titta på armbandsklocka för att se vilken vanlig dag det är och sedan sätta sig ner och delta i Twitch streams istället för att bara spela enkelt.

- Att leva, för det mesta.

Gynna aldrig en cowboy skulle jag kalla denna öken uppdatering, trots allt. Och vad ni än gör, kliv aldrig ut ur bilen för då flyger 10 huvud skott på er garanterat!

Tack för att ni läste. Detta är min första medlems recension och många fler kommer med vad jag tror kan bidra till en bättre framtid för oss. Tack.