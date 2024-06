Och spelsommaren vanns av... Nintendo!

Efter en väldigt ljummen Playstation Showcase samt en betydligt hetare Xbox Showcase var E3-sommaren (RIP) spelsommarens medaljörer högst tvivelaktiga vem som skulle kamma hem guldmedaljen. Men nu står det tydligt. Det är Nintendo!

Detta hade inga rykten eller läckor pekat på att det skulle komma, utan var en rolig överraskning! Att inleda med denna barnsligt roliga och grafiska originella (för ett Mario-spel) var ett riktigt smart drag!

Det hade dock tisslats och tasslats lite om ett nytt 2D Donkey Kong, vilket jag inte riktigt vågade tro på då Nintendo som bekant står för en ny konsol och inte riktigt skulle bränna av en sådan raket i slutet av konsolens livscykel. Men mer logiskt är att de kör en remake på Wii-spelet som jag gladeligen återvänder till! Bättre än inget!

Denna hade det också ryktats om, och trots att jag aldrig spelat originalet blev jag ändå intresserad av denna!

Ett nytt Mario Party lagom till hösten/julhandeln satt som på spår. Både nya och gamla bräden och minispel tycks erbjudas och med upp till 20 spelare online kan det bli riktigt roligt!

Vi är många som otåligt inväntat på remakesen av Wind Waker och Twilight Princess, och när det beryktade 2D Zelda-spelet där en faktiskt spelar som Zelda (grattis alla Nintendo-föräldrar som inte behöver bli förvirrade längre) visades stod det säkert att vi får vänta lite till. Men detta verkar mysigt och unikt så det gör mig inget!

Det ryktades om ett nytt Ace Attorney-spel men istället får denna finfina samling. Inte så illa det heller såhär i slutet av en konsolgeneration.

Det gick lite motstridiga uppgifter om huruvida "bara" trean eller hela trilogin skulle "2D HD remastras" och när de började med att visa upp trean trodde jag det stod klart att det skulle räcka så. Men så dålig koll jag har på serien är det tydligen en prolog till de andra spelen som sen också visades och bekräftades - dock senare.

Tror det var på PSP jag spelade ett av dessa way back, har aldrig varit någon jätteanhängare av serien men verkar ändå riktigt retrodoftande och trevligt! Kan bli kul med andra också!

Redan utannonserat men ändå trevligt att se igen. Känns mycket roligt att det kommer till Switch så lär bli där jag skaffar och spelar det sen också för att uppmuntra initiativet. Förhoppningsvis kan det tyda på att de andra Horizon-spelen kommer till Switch 2!

Trots att jag älskar katter och vill uppmuntra de få kattspel som släpps har jag inte hunnit ta mig igenom Stray ännu. Men vet inte om Switch-versionen kan ändra på det. Ser väldigt grafiskt nedbantat ut och som någonting jag hellre upplever på Playstation 5!? Men kul för de som bara vill spela igenom det och inte har andra konsoler. Såklart.

Trots att de både vid utannonseringen av denna Directen och när de igår gav oss tid och datum var övertydliga med att denna Direct inte kommer handla om Switch 2 (för att undvika att folk utan koll blir besvikna) så är det ändå ett spel som lär släppas som cross gen title till både Switch och Switch 2! Och det är såklart Metroid Prime 4 - som nu fått undertiteln Beyond. Mer open world, eller snarare open zones, ryktas det bli och såg ut att vara en unik blandning av Metroid Prime och Halo! Perfekt avslutning på directen - även om det känns konstigt att de inte utannonserade Prime 2+3 i samma veva. Blir konstigt hopp om "bara" första och fyran finns still Switch. Men så kommer det nog en Direct senare i höst, kanske som brukligt i September men kanske senare om de först vill utannonsera Switch 2 så kanske Oktober snarare?, där de kan shadowdroppas och fyran kan bekräftas till nästa konsol också. Vilket vore väldigt trevligt. I vilket fall var detta en väldigt stark direct, speciellt med tanke på hur långt in i konsolgenerationen vi är och hur svagt spelutbudet blev med t.ex. Wii och 3DS. Nu verkar det istället som Nintendo går ut med en bang med sin rekordsättande konsol - som trots sin stundande uppföljare lär stödjas i flera år till. Men mer huvudfokus lär den inte få igen, utan mer stå i bakgrunden och få spel utannonserade till nya konsolen - samt the OG. Inte så illa pinkat ändå Nintendo!