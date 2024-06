Spel du önskar du kunde spela för första gången igen

Med stigande ålder tenderar jag att reflektera mer och mer över det som varit snarare än det som komma skall. Åtminstone när det kommer till spel. Jag minns avklarade bossar i knepiga plattformslir från början av 90-talet, jag minns skrämmande ögonblick i de första läskiga 3D-spelen, jag kommer ihåg när jag spelen började kännas som "riktiga livet".

Det finns spelupplevelser som nog alltid kommer finnas kvar inombords. Dessa spel önskar jag att det var möjligt att uppleva för första gången ännu en gång. För även om vissa går att avnjutas igen och igen blir det aldrig riktigt som den allra första gången.

BioShock Infinite

(2013)

Jag vill uppleva introt igen. Jag vill lära känna Elizabeth och träffa Songbird igen. Jag vill bli tagen av berättelsens twist ännu en gång.

Shenmue II

(2001)

Det första spelet var en unik och omskakande upplevelse. Riktigt den känslan gav aldrig uppföljaren. Inte förrän den berömda fjärde skivan. Men Shenmue II var större, bättre och vackrare än det första ganska begränsade Shenmue. Här började vi se mer av Yu Suzukis vision för serien. Jag vill gå genom skogarna i Yangshuo igen.

Resident Evil Code: Veronica

(2000)

Det är kanske inte det bästa RE-spelet, men det fick min haka att falla till marken eftersom det såg så galet snyggt ut på Dreamcast. Introt är svårslaget och miljövariationen stor.

Phantasy Star Online

(2001)

Jag är ingen onlinespelare, men när jag kopplade upp mig med min Dreamcast efter millennieskiftet kände jag mig faktiskt som lite av en pionjär. Det var skakigt, det var också ganska enformigt gameplay, men det var fantastiskt atmosfäriskt och omskakande.

The Last of Us

(2013)

Ellies och Joels resa kommer alltid finnas där som ett slags monument över vilka steg som spelbranschen tar med jämna mellanrum. Så nära perfektion det går att komma. Här finns inte en överflödig scen, en kommentar som skaver eller något som inte passar in. Antalet minnesvärda scener är nästan för många för att räkna upp.

Vilka spel skulle du vilja uppleva för första gången igen? Och är det något särskilt som du tänker på?