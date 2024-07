KÖPES: Spel till Playstation 3

Bruksskick, manual kan kvitta även om det är trevligt om den i går.

Några spel överväger jag köpa via PSN, mycket för att det inte nödvändigtvis känns värt att lägga pengar på ett fysiskt exemplar då de oftast kostar rätt mycket mer. Listar ändå dessa ifall någon har till salu för rimligt pris.

(Vet att vissa finns billigt på Tradera, men kan jag köpa med några av dessa tillsammans med andra spel i listan är det att föredra.)

Någon som sitter på något av följande?

DIVERSE

-----------------------------------------------------------

Agarest: Generations of War 2

Agarest: Generations of War Zero

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk

Atelier Escha & Logy: The Alchemists of the Dusk Sky

Atelier Rorona: The Alchemist of Arland Plus

Atelier Rorona: The Alchemist of Arland

Caladrius Blaze (Japan)

Call of Duty: Black Ops II

Drakengard 3

El Chavo Kart

Fairy fencer F

Ketsui (Japan)

Little Big Planet 3

Lost Planet 3

Need for Speed: Carbon

Need for Speed: Most Wanted

Need for Speed: ProSteet

One Piece: Pirate Warriors 2

One Piece: Pirate Warriors 3

Time and Eternity

Trinity: Souls of Zill O'll

Under Defeat HD

FINNS PÅ PSN

-----------------------------------------------------------

199 - Drakengard 3

199 - Fairy Fencer F

149 - Hitman HD Trilogy: Classics HD

199 - Painkiller: Hell and Damnation

129 - Siren: Blood Curse

199 - Trinity Souls

309 - Yakuza 5

199 - Yakuza: Dead Souls