Hetaste spelsläppet i juli 2024

Så var det dags igen. Vi är mitt uppe i sommaren, men även om det ibland blir stekhett inomhus, är juli månads spelsläpp inte riktigt lika heta. Men det finns en och annan godbit, och vilken ni själva tycker verkar bäst röstar ni på nedan. Förra månaden blev det föga förvånande Elden Ring: Shadow of the Erdtree som knep flest röster (61 %), följt av V Rising (9 %), Luigi's Mansion (3 %) och Star Wars Hunters (3 %).

Den här månaden kan MMO-spelare se fram emot expansionen Dawntrail till Final Fantasy XVI, medan de som tycker att gratis är gott kan sätta siktet på tredjepersonsskjutarna The First Descendant och Once Human.

I övrigt kommer deppiga Darkest Dungeon 2 till konsolerna, medan Souls-liknande Flintlock: Siege of Dawn vill göra livet surt för oss i en värld som varvar gudar med svärd och skjutvapen.

Som vanligt: hojta om något ni vill rösta på inte finns med i listan så lägger jag till det, och känner ni att en titel redan är släppt så är den med stor sannolikhet inkluderad för att den kommer till en ny plattform. Mer info om kommande spelsläpp hittar ni i Releaselistan.