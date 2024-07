Vad skall jag spela?

Hej FZ,

Jag har hamnat i en situation där jag inte riktigt kan hitta ett spel som jag verkligen vill spela.

Jag spelar ganska sällan nu för tiden och gör jag det, så är det i förhållandevis korta sessioner, men spelet i sig får gärna ta lång tid.

Det känns inte som att jag kan finna ett nytt spel som jag verkligen blir investerad i. Har ni några tips? Jag specificerar plattform och spel jag i relativ närtid tyckt mycket om. Det är ofta rollspel, i en fiktiv eller realtistisk historisk tid, eller storytunga spel, som kan liknas walking sims.

Plattform: Xbox Series X, Mac M3

Favorittitlar:

- Disco Elysium

- Baldur’s Gate 3

- Kingdom Come: Deliverance

- Road 96

- Hitchcock’s Vertigo

- When Dusk Falls

- The Vanishing of Ethan Carter

- The Quarry

- The Witcher 3