Fynd Steamrea - sista dagen

Ville bara i all enkelhet påminna om att det är sista dagen på Steamrean idag. 10 am pacific, vilket är 19.00 svensk tid.

Själv har jag inte köpt något än utan kontinuerligt lagt till saker i korgen och ska strax sortera ut det jag tänkte köpa.

Under de här reorna brukar jag försöka hitta spel utöver de mest kända inom varje kategori, med maxpris ~10-12€, så man kan göra en liten chansning utan att plpnboken svider. Det jag främst gillar är "precision plattformer", vanliga plattformsspel och rougelike så det har jag letat efter mest, men har även stött på annat intressant.

Nedan ett par tips att titta upp (vet ej om de är bra eller ej, för har inte spelat något)

Sunblaze 2,99

Will you snail 5,39

Olliolli 2,55

Downwell 0,98

Garfield Kart - Lasagna bundle 1,82

Crab Champions 7,49

Ants tool my eyeball 13,19

Bat boy 8,99

Vad har du köpt under rean, och har du några tips inom sin favorirkategori till communityn på udda spel samt även spel som du tror är bra?