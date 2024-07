När blev det problematiskt att säga JRPG?

HNNHGHHHH ALLTSÅÅ!!!!!

Läste en nyhet precis om ett nytt jrpg på spelsajten RPS och nyheten börjar så här:

"Disclaimer: JRPG is a contentious term which some feel fetishises Japan culture, while others define it more neutrally as a specific style of role-playing game"

WTF?! Sen när började vi tycka att JRPG var något problematiskt att säga? Jag skriver på tel nu så orkar inte leta länkar, men det känns som att detta blev en grej för nåt halvår sen eller så då nån Final Fantasy-utvecklare sa att han upplevde termen som problematisk? Det var nåt om att västerlänningar använde "jrpg" som nedlåtande på 90-talet för att påvisa att "våra" spel var bättre, eller nåt sådant. Vilket naturligtvis är ett missförstånd eller ren och skär bullshit.

Alltså, det var ett helt bisarrt uttalande redan då och jag förstår inte varför folk har spunnit vidare på detta. Det var absolut ingen, INGEN som använde JRPG som ett skällsord på 90-talet eller 00-talet, och knappast idag heller. Snarare var JRPG lite av en badge of honor om något, något som var coolt och superhett särskilt omkring 97-02 då jrpg-genren var som mest mainstream och het i västvärlden efter ett visst FF VII.

(DISCLAIMER: jag pratar nu om Sverige och den engelsktalande världen, om det fanns italienare eller fransmän eller nåt som gick runt och hatade på "jrpg" så är det väl så, men har svårt att tro det)

...

Det stör mig att vi plötsligt inte ska kunna säga jrpg längre för att nån namnkunnig snubbe i Japan som uppenbarligen har noll koll på jrpg-publiken i väst kläcker ur sig något skumt. Vill minnas att han t om fick mothugg av nån kollega i samma intervju.

Det enda som gör termen jrpg lite problematisk idag är väl att det börjat komma alltfler jrpg-spel som inte har ett ursprung i Japan. Ser dock personligen inte något större problem ändå, eftersom det idag känns som jrpg oftare är mer en benämning för en viss typ av klassiska rollspel, snarare än en beskrivning på geografisk ort av spelskaparna. Men ja, det är ju inte samma sak som det som tas upp ovan.

Undertecknad, som är en snudd på senildement gammal man vid det här laget, har ingen aning ens om vad det betyder att "fetischera" japansk kultur genom att kalla ett rollspel för jrpg. Som att jag skulle fetischera kossor för att jag dricker en liter mjölk om dagen, liksom. Nä, nu får ni allt ge er! God natt.