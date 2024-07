Nya 3d zeldaspelet

Hej! Jag kom på att en tråd för det nya zeldaspelet är fett nice att ha.

Den är öppen och fri att samtala om nya zeldaspelet i.

Allt om fysik till nya abilities i nya spelet. Det kan vara allting, även lore bland annat,

Jag skulle vilja ha nya abilities som där man trycker på en vägg som stasis och Rewind men man kan istället gå in i den, man har då en viss tid då man måste snabbt gå in där, nytt teleporteringsätt är att ha portaler som man kan trycka sig in i, tänker att man kan teleportera sig in genom nya towers och så får man göra ett väldigt avancerat puzzle för att kunna öppna upp tornet, det ska finnas shiekah technologi inblandat för fast travelling och zonai technologi som byggnadsbas, jag tänker på att tornet är för att öppna upp nya delar av kartan bland annat.

De nya shrinesen ska ha portalfunktionen och att man kan välja själv vilken svårighetsgrad man vill ha så det ploppar upp en meny när man kommer in i den laddningssnabba menyn som tar en halv sekund och ladda upp,

Man ska ha möjlighet att spela som både zelda och link.