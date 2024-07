Imorgon stänger Xbox 360 store

Why do all good things comes to an end.

Imorgon någon gång amerikansk tid stänger Xbox 360 store ner för gott.

Jag har köpt över 50 spel sedan rean började. Passa på att handla för sen är det kört. Här hittar ni spelen

https://news.xbox.com/en-us/2024/05/14/xbox-360-price-reducti...

Jag kommer ihåg första gången när jag gick online och köpte mitt första digitala spel, Geometry Wars, menyerna var Blade menyerna sent 2005 och spelade Perfect Dark Zero online. Vilka minnen, sjukt att det snart är 20 år sedan.

Den tiden då konsolerna fortfarande kändes som en spelmaskin och inte en multimediamaskin