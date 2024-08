Jag älskar spel men är dålig-medelmåttig på det

Jag älskar spel och har alltid gjort det, idag typ min enda hobby, även om jag tyckte det var roligare förr, när det var simplare och inga onlinekrav eller installation.

Jag har inte klarat ett enda Zelda eller Pokemon spel utan guide, till slut har jag ingen aning om vart jag ska eller ska göra, eller hur jag ska ta mig till ett ställe.

Som att ställa sig vid en fontän, använda något item sen teleportera man sig till nästa tempel, hur skulle man räkna ut det?

Ocarina of time fastnade jag bakom en dörr i en grotta med lava och hittade aldrig hur jag tog mig förbi, Link to the past har jag fått använda guide väldigt mycket.

För 20 år sedan så fastnade jag i God of War 1 i ett rum med en stor platform som rörde sig, försökte i timmar men hittade aldrig lösningnen, Star Fox Adventure kom jag inte så långt innan jag inte visste vad jag skulle göra, även Castlevania spelen till DS, Legacy of Kain Defiance, Resident Evil Remake, där jag använde alla granatkastarskott på trollet? Som jagade en.

Samma med Metroid Prime, till slut sprang jag runt och kolla varenda millimeter av kartan utan att komma vidare

RTS, strategi, bilspel, (undantag Mario Kart), kortspel är jag värdelös på.

Sportspel, jag vet knappt vad en offside är, något med linjen

Fightingspel som street fighter är jag riktigt dålig på, så dålig att jag skallade sönder mitt sprillans nya GBA efter att ha förlorat mot Sagat sådär 25 gånger i rad. (Jag sa till morsan att jag tappade den i golvet)

3D fightingspel som Tekken, Dead or Alive och Soul Calibur är jag mycket bättre på.

Souls spel har jag varken tid eller tålamod till.

Valorant var jag hyfsad på innan jag fick barn, då var jag Guld, nu kommer jag knappt upp i silver.

Det enda jag kan komma på som jag är riktigt bra på är Super Smash spelen där jag så gott som alltid vinner mot kompisarna

När jag och kompisarna spelar CS ligger jag oftast sist i laget.

Några undantag

Gears of war spelade jag ut på Insaine själv och alla Halo spelen på Heroic, Ninja Gaiden hade jag inga problem med.

Snabba Hack & slash brukar jag också kunna spela på svårare svårighetsgrader.

Guitar Hero på Expert, men klarar ungefär 10 sekunder av Through fire & Flames.

Platformsspel är inga problem så länge man inte måste samla allt som i Rayman.

Hur känner ni?