Apex Legends Säsong 22 - Shockwave (släpps 2024-08-06)

Apex Legends Säsong 22 - Shockwave

Apex Legends: Shockwave Gameplay Trailer

Nedan, Bobz om nya Battlepasset S22.

Everything In The Season 22 Battlepass!

Nedan, Grrt går igenom "patch notes" för S22.

Early Season 22 Patch Notes

Nedan, The Gaming Merchant med tidig gameplay S22 och om förändringar.

EARLY APEX LEGENDS SEASON 22 GAMEPLAY - Akimbo, New Map, Aim Assist Nerf & More!

Nedan, Dazs mer ingående om Akimbo ("Dual Wield") och "sköld-optionen" på LMG's.

How Akimbo & New LMG Hop Up Works On Apex Legends 22 Guide

Länk till Shockwave på EA,

https://www.ea.com/games/apex-legends/shockwave

Länk till Shockwave "Updates" på EA,

https://www.ea.com/en-gb/games/apex-legends/news/shockwave-ga...

Länk till info. om Shockwave's nya karta "E-District" på EA,

https://www.ea.com/en-gb/games/apex-legends/news/welcome-to-e...

Fotnot angående S21 inför S22.

S21 blev väl i mina ögon en hyggligt trist historia med tomma löften som ett bättre antifusk som i verkligheten fullständigt uteblev med fusket värre än någonsin.

Aviseringen om "chockändringar" av det mer kontantorienterade slaget för "Battlepass'et" inför S22, förändringar som de sedermera backat något lite på har inte lyft spelarsjälen hos många vilket väl synts hos både youtuber's och i steamdb siffror. Rätt och räfsteting är väl lite utlovat inför S22, men tror det när jag ser det.

Tänkte skippa att skriva något om S22 efter besvikelsen med S21 men med minne"guldfisk" och ny bana och en allmän förlåtande spelarmentalitet lyckas som många ggr. förr försiktigt dra igång lite entusiasm

Så,

S22 med en ny bana som verkligen ser lovande ut "drar", får väl se hur förändringarna spelar ut i verkligheten.

Med nya intressanta förändringar får man väl se hur mycket av spelarbasen de lyckas charma tillbaka, själv tillhör jag den "lättcharmade" delen

Då EA haft humongousintäkter så hoppas jag att de för den här säsongen lägger något lite på anti-fusk och kvalitetskontrollen vars avdelningar slaktades rejält förut med flera märkbara katastrofuppdateringar som följd under S21 vilka jag personligen tror kan härledas till dessa nedskärningar.

Apex Legends har dragit in totalt 36,8 miljarder kronor

Hoppas jag (fortfarande)