Sagan om PostNord och deras tullhantering i september 2024...

All den här skiten kan du tacka billiga kina produkter för dvs wish, alibaba etc. och alla som bara hamstrade på sig rent skräp, där säljarna gjorde allt för kunden inte skulle få betala moms och skatt så tillslut blev det ett värdelöst regelverk som som säljarna inte bryr sig om då det är du kunden som står för fiolerna och returnera att din vara är oftast inte enkelt och inte kostnadsfritt.

Har importerat mycket saker framförallt när jag fiskade mycket från mestadels japan och staterna och innan de här ”billiga kina apparna” blev populära var det nästan aldrig problem.

Som du säger det skall gå rätt till och säljaren av din vara har inte uppfyllt vårat regelverk alltså agerar de (PN) delvis korrekt om än fyrkantigt.

Edit:

Så här skriver ebay

Please note: IOSS number needs to be shared electronically, just putting on the label doesn't work.

Otherwise your buyers may have to pay VAT again on delivery. For transactions where eBay has collected VAT, eBay will issue an invoice to the buyers confirming the VAT amount charged and showing eBay’s IOSS number.

Så det låter som det bästa utkomsten blir att du slipper dubbel moms de andra avgifterna blir nog svåra då de tar betalt för utförd tjänst. Lycka till hursomhelst men att ”förhandla” med myndigheter och gamla statliga institutioner är som att be om tidsbrist i vardagen då du troligen inte är den första eller jobbigaste personen i Sverige som tror på sin sak…