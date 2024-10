Att vara småbarnsförälder med kronisk trötthet och depression

Skrivet av LancelotSwe: Tack för att du delar dina upplevelser. Lite ”skönt” att höra att allting bara inte är guld och gröna skogar, man måste kunna berätta hur det är. Kan verkligen förstå hur barnets sömnproblem kan leda till psykiska besvär och svårigheter i äktenskapet. Skönt att det går bättre Gå till inlägget

Skrivet av Pjotor: Starkt jobbat, både att ta er igenom en så oerhört tuff tid och att dela med er av upplevelsen. Vi är ännu barnlösa, men liknande "worst case"-scenarier dyker ju upp i huvudet när man tänker på hur framtiden kan bli. Fint att det löste sig för er och att ni verkar kunna njuta av familjelivet nu. Gå till inlägget

Skrivet av Force: Tack för att du delade med dig, det är inte alla som har mod för det. Jag och sambon har funderat på barn ett tag nu, men allt det du beskriver är det som tar emot för mig. Är så rädd att det kommer påverka min syn på barnet vilket i sig kan göra mig till en dålig förälder. Gå till inlägget

Skrivet av Jönsen: Men med det sagt hade jag precis samma farhågor innan jag fick min lilla stjärna. Jag visste inte ens om jag ville bli förälder. Men när man väl fått tillskottet, eller faktiskt någon vecka efter (är en sådan jäkla omställning i allt, i synnerhet prioriteringar och känslor), så var det precis som att poletten trillade ner och jag fick ett tydligt syfte med livet. Gå till inlägget

Skrivet av Edd1e: Starkt att dela! Har själv säsongsrelaterade sömnproblem, kan bli riktigt jäkla tungt för mig UTAN barn. Hade inte klarat det där.

Skönt att ni verkar fått bukt med det dock! Riktiga hjältar. <3 Instämmer att sömncoacher kan vara suveräna. Gå till inlägget

Tack alla. Tanken var inte att jag skulle avskräcka någon med mitt inlägg. Förhoppningen var att kunna peppa med att säga att det finns fantastisk hjälp att få, om man söker sig utanför den mycket begränsade sjukvården.

Och @Force - att vara rädd att bli en "dålig" förälder delar du nog med 99% av alla blivande föräldrar! Samma med mig. Förstå-sig-på:arna säger ju att gör du "rätt" i 50% av fallen och "fel" i de andra fallen (har hört 30% också, men det är ju helt godtyckliga tal) så blir det bra i slutändan. Oavsett "statistiken" - så länge man reflekterar över sina reaktioner och försöker göra rätt så ofta man kan, kommer det att bli bra. Man måste bara dra ner sina ambitioner lite. "Good enough" är just "good enough". Jag tror att det vill väldigt mycket till att man ska få en dålig relation med sina barn, om man inte beter sig som ett riktigt as...

@Jönsen - skönt att höra att det blev bättre än farhågat