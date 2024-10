Den digitala spel marknaden ser inte bra ut

Jag har börjat tappat förtroende de senaste åren till att införskaffa digitala spel. Från början hade jag inga problem med det, handlade då och då över ps store under rabatt perioder titlar som var svåra att få tag i fysisk form och vissa titlar existerar knappt fysiskt.

Tveksamheten kickade in för några år sen när man följde dramat kring The Sinking City utvecklarna Frogwares bråk med utgivaren Nacon. Vilket resulterade att spelet försvann från alla digitala plattformar, för att sedan publiceras upp igen som en "hackad" version från Nacon enligt Frogwares. Efter rättstvister fick Frogware rättigheter över sitt spel och la upp sin version.

När du har spelet bara i din digitala bibliotek,inte installerad, försvinner äganderätten trots att man betalat för produkten. Blev klart och tydligt för mig i fjol då jag fick den kall duschen efter att ha köpt Alan Wake 2. Spelet kom med ett avtal från Epic Games,deras publicerare, som jag läste igenom. Och där säger det rätt klart att jag har inte köpt spelet utan jag har investerat in i spelet. Nämns samtidigt hur spelet kan plockas bort eller bearbetas om utan mitt godkännande, det lät absurt.

Nu ser vi plötsligt Sony ge nyutgåvor av både Horizon och Until Dawn där original versionerna av spelen plockas bort,bara för att åter publiceras igen med en prisökning.

Jag är även medveten nu att många spel utvecklare betalar licens avgifter till alla digitala plattformar för att hålla sina spel tillgängliga. Men när licensen har gått och studion inte förnyar den försvinner spelet.

Finner det oroväckande att slänga pengar på spel jag har ingen riktig rätt till att äga eller behålla, när vi ser tydligt att tillgången till fysiska spel börjar krympa.