Moment22 – fel på SSDn och kan inte högerklicka på program eller köra som administratör

Jag rensade i ContextMenu i registret under HKEY_CLASSES_ROOT/shellex/ContextMenuHandlers och hittade något suspekt som jag tog bort.

Enligt How to Fix Run as Administrator Not Working in Windows 11?

Detta hjälpte inte helt, jag kan fortfarande inte högerklicka. Dock kunde jag komma åt administratörs rättigheter på ett sätt som inte gick innan. Genom att öppna en ny flik i kommando tolken, högerklicka på Command Prompt och välja "Run as adminsitrator"

Nu kunde jag köra dessa kommandon men inget hjälpte.

DISM.exe /online /cleanup-image /scanhealth

DISM.exe /online /cleanup-image /restorehealth

sfc /scannow

chkdsk e: /f funkade inte alls utan gav felmeddelandet ”CHKDSK is not available for RAW drives”

Skall prova samsung magician nu