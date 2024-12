Elden Ring: Nightreign - Den förvirrade tråden! Skriv av er här

Ja, Elden Ring Nightreign är nu uppvisat. Jag är nyfiken, förvirrad och smått hyped.

För tillfället har vi inte mycket information men här är ifrån officiella hemsidan:

"Join forces with other players to take on the creeping night and the dangers within featuring 3-player co-op."

"Take command of uniquely skilled heroes, each possessing their own abilities and distinct flair."

"While individually formidable, their skills create powerful synergies when they unite as a team."

"Overcome a relentless environmental threat that sweeps through a land that changes between each game session and defeat the magnificent boss of that night!"

Så Styrning/combat ser ut som Sekiro med en splash klassisk souls. Man verkar ha färdiga karaktärer med unika förmågor osv. Som man fattar med CO-OP så är fokuset på teamwork.

Bossar ifrån olika Soulsspel? Nameless King och Firekeeper ifrån DS3 dyker upp lite sisådär?! Ska vi ta det som att alla Souls världar faktiskt är ihoplänkade eller är detta något sido-spår som aldrig blir cannon?!

Så vad är detta? Är det något svar på alla stora multiplayer spel som finns där ute och man använder ett enormt IP för att boosta det hela? Corporate greed? B-team? Bossrush? Microtransactions?

Diskutera mera! Uppdaterar tråden vartefter jag hittar mer eller om ni eventuellt länkar något