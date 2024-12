Tips på bra spel från 2024 som man kanske missat (stora som små)

Jag vill slå ett slag för Dungeons of Hinterberg!

Väldigt mysigt spel för fans av Zelda som också har lite lätta inslag av de sociala bitarna från exempelvis Persona.

Finns till Xbox och PC (inkluderat i game pass) och känns som det flugit förbi många.

Spelets sida på Steam

Welcome to Hinterberg, a new tourist hotspot in the idyllic Austrian Alps! You play as Luisa, a burnt-out law trainee taking a break from her fast-paced corporate life to conquer the Dungeons of Hinterberg. There are plenty of dungeons to find and adventures to be had in Hinterberg – will Luisa be sent packing on her first day, or remain to become a Master Slayer? Only one way to find out…