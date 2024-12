Akut hjälp

Hej FZ vänner, min 14 årige son har just fått julklappspengar och vill

spendera dom på en gaming laptop.

priset är 5000kr och den infon jag har är:

CPU Up to 9th Gen Intel Core i/ Processor

Display 15.6 " FHD (1920x1080) 144Hz, IPS-Level

CHIPSET Intel HM370

GRAPHICS NVIDIA GeForce RTX 2060 with 6GB GDDR6

Memory DDR4-2666 Max 64GB 2 Slots

STORAGE 1x M.2 SSD skot 1x M.2 SSD Combo skot

Är detta en bra deal eller blir han lurad, min kunskap är begränsad tyvärr men vet att kunnit folk finns på FZ

'Tack på förhand //Stefan