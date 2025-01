Rolling Stones listar de 50 bästa tv-spelen någonsin!

Då TV-spel blivit en hörnsten i populärkulturens finrum de senaste årtiondena är det också logiskt att bevakningen utav dem ökar successivt - som att kulturtidsskriften FLM har skrivit om Alan Wake II i ett av sina senaste nummer, men att nyheter från spelindustrin också letar sig in i mer traditionell gammelmedia. Det var längesen spel bara var för töntar och nördar, och istället blivit en industri som sprungit om såväl musik som film sett till omsättning. Det har blivit mainstream helt enkelt, och numera spelar nästan "alla". Så att anrika Rolling Stones nu inte bara bevakar musik och film (och till viss del litteratur också) utan även TV-spel och nu har listat de 50 bästa spelen genom tiderna kommer ge en helt ny legitimitet till spelmediet som kultur värd att diskutera och kanonisera bortom specialintresserade. Listan öppnar med Animal Crossing: New Horizons och Hades och topp fem är:

1) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2) Tetris

3) Grand Theft Auto V

4) Super Mario World

5) The Last of Us

Inga dåliga spel och skulle jag göra en egen lista skulle den säkerligen se snarlik ut. Vad tycker ni om de och listan i helhet?