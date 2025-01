Rekommenderade PS5-exklusiva spel?

Skrivet av Aletheides: Skulle vara behjälpligt om du kunde nämna vilka genrer du gillar. Gå till inlägget

Här är en liten lista på spel jag spelat som jag helt enkelt tyckte var fantastiskt bra, dock listar jag dem inte i någon särskild ordning.

Alien: dark descent

Call of duty, i princip allihopa (single player kampanjerna alltså)

Hogwarts legacy (kanske inte fantastiskt men var väldigt bra, tills det inte var det längre )

Limbo (och det andra spelet av samma studio)

Tomb raider spelen

Star wars Jedi fallen order (Andra spelet var inte lika bra men helt ok)

Subnautica

Indiana Jones the great circle

The Callisto protocol

Steamworld dig (icke build eller heist!)

The last of us

GTA

Red dead redemption

Uncharted

Portal

Xcom

Har säker missat massor av bra spel i listan, men där är några i alla fall.

Skrivet av Crank: Håller med om dessa samt Spider-Man spelen, WuKong, Demon's Souls och Returnal. Sedan finns ju en hel del gamla guldkorn från PS4 tiden som man inte får missa som tex Days Gone, Death Stranding ej exklusivt längre, Detroit, The last of US 1 & 2. Jag har haft PS+ och Game Pass många år, numera bara PS+ men tycker det är 95% skräp i båda med undantag av några få guldkorn, samt några spel ungarna spelar ibland. Så jag köper billigaste nivån på PS+ och ibland uppgraderar jag på BF erbjudande ifall det finns något av värde vilket det gjorde i år så jag slängde in några hundra för att maxa dom ca 9-10 månader som var kvar. En nackdel med Gamepass är att spel helt plötsligt försvinner från deras utbud. Det allra bästa är att köpa spelen på REA. Gå till inlägget

Som jag nämnde är jag ej intresserad av tips för ps4 då jag sannolikt spelat alla som kan rekommenderas, så även de som du rekommenderar. Death stranding var dessutom riktigt uselt och spelade inte särskilt länge innan jag inte stod ut längre.

Ska kolla upp returnal, men tex spel likt wukong är inget för mig och demon souls är väl så där där souls- svårt spel? Isf verkligen inget för mig. spiderman lockar inte heller.