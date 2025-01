Göteborg filmfestival 2025!

Idag har då äntligen Göteborg filmfestival släppt programmet för årets upplaga som tar vid mellan 24e januari och andra februari. För mig är det en lite speciell upplaga då en av filmerna som visas - med svenska titeln "Ett liv med paus" (och engelska titeln "A Quiet Life" men som gick under arbetsnamnet "Apathy" när vi jobbade med filmen och läste manus inför inspelningen) kommer visas - en grekisk film och en enorm samproduktion mellan sex länder, som avslutades och rundades av i Sverige och Göteborg, och som jag fick göra praktik på under min tid på Filmarbetarutbildningen där jag gjorde min största LiA (lärande i arbete) under denna inspelningen.

Vad gjorde jag då på denna praktik? Jag var på den så kallade platsavdelningen, dock kom jag in rätt sent i förproduktionsarbetet för annars hade jag varit med och scoutat locations, fotat platser för att delge producent och regissör, och nu var de flesta platser utifrån manus redan valts ut men jag fick ändå följa med platschefen och en grekisk kvinna som flugits in då den tidigare inspelningsledare fått sluta (lång historia, det var en allmänt komplicerad inspelning) som vi gick igenom locations med så hon kunde anteckna och föreslå för regissör och kamerateam hur skådespelare kunde röra sig och kamera placeras och planeras utifrån det. Så att när de senare är på plats bara kan starta och reptera och sedan spela in utan att behöva fundera så mycket på upplägget.

Till exempel var vi inne på Göteborgs konserthus (där vi spelade in interiört, jag tog bara ett foto från balkongen då det var lite speciellt att gå ut där, plus att regissören Alexandros Avranas som är grekisk inte gillade Poseidon-statyn utanför som han ville måla om helt i svart men det sa statskontoret nej till) och en gymnasieskola jag tyvärr minns namnet på - någon som känner igen? Väldigt fina lokaler och otrolig aula som senare användes på inspelningen.

Sen var vi på badhus och spelade in. Då var det många extrastatister som skulle vara med, och en viktig funktion vi på plats har då är att se till att ingen går in i bild under tagning (nu var det stängt för övriga gäster men annars hade vi bett civila att hålla sig utanför bild under tagningar, vilket vi t.ex. gjorde vid vägar och portar/garageplatser där någon riskerade gå in i vägen under tagning eller köra förbi och helt förstöra allt) och sen fick jag också vara med och sätta upp tält för foto och sätta upp stolar för tech så de kan se monitorer utan att störas av sol och värme, eller så att skådisar har någonstans att sitta då de inte är med).

Under kranen kan ni se regissören Alexandros innan vi spelade in inne på bostadsområdet där även det svenska produktionskontoret hade både kontorsplatser och studio under. Och det var lite roligt, för när jag blev briefad inför min praktik fick jag bara höra att det var en grekisk regissör så min första tanke var "Åh ska Yorgos Lanthimos göra en film i Sverige? Häftigt!" men så var det inte han. Men så insåg jag att jag hade lite uppfattning av Alex innan då jag sett hans film Miss Violence drygt tio år tidigare på Stockholms filmfestival! Så det var ett riktigt häftigt projekt att få vara en liten lite del utav, även om han kunde vara lite krävande och bry sig mer om sin film än lagar, regler och människors känslor. En riktig excentriker alltså. Men det blev nog riktigt bra tillslut och jag är spänd på att dels få ta del utav slutresultatet men för första gången också se vad jag varit med och skapat och se de delar jag medverkat i och hur de till slut blev i filmen.

Någonting roligt som också hände var att när vi spelade in på konserthuset så var en statist med för att spela som i en orkester (tror hon var dirigenten) så var en gammal klasskamrat till mig från min tid på Stockholms filmskola med som skådis. Det visade sig att hon då gick på Akademi Valand filmhögskola och genom där fick vara med på denna filmen. Så det var roligt att våra vägar korsades igen och att det går bra för henne. Tror hon tagit studenten nu och bör vara redo för att göra någonting eget. Så ska bli spännande att se vad hon hittar på framöver.