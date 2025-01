Void Crew - Roguelitesamarbetsspelet som är en hybrid mellan FTL och Sea of Thieves

https://store.steampowered.com/app/1063420/Void_Crew/

Void Crew is a 1-4 player co-op First Person Space Adventure: Rally your crew, power your spaceship, and get ready for epic space battles, facing chaotic dangers you and your crew never trained for!

In the future, a doctrine of survival unites humanity against a mysterious aggressor - the Hollow. As the chosen ones, it’s up to you as a crew of up to 1-4 mavericks to brave the void and bring order to the galaxy!

Embark on the most advanced spacecrafts ever built, and journey into deep space on thrilling missions that you and your crew absolutely never trained for! Asteroid storms, solar flares and your buddies’ screw-ups will be the least of your worries, as hostile aliens, and desperate human scavengers push your crew to their limits.

Spelet har varit i Early Access ett tag lämnade det runt årsskiftet och sedan dess har jag haft riktigt roligt att lira det i co-op med vänner.

Placera ut dina skill points på 4 olika klasser (Scavenger, gunner, pilot, engineer) och ta dig igenom system med olika uppdrag och skepp och ta dig så långt som möjligt innan ditt skepp sprängs i bitar.

Du samarbetar med dina medspelare där varje person har en eller flera roller på skeppet beroende på skeppets storlek och ditt antal i besättningen.

Någon annan än jag som totalt fastnat för spelet?