Externt ljudkort till datorn

Jag har under snart tio år spelat in podden "Fyrkantiga ögon", japp smygreklam, och har under den tiden använt en USB-mikrofon! Nu börjar den att ge sig och det är dags för något nytt. Jag har sneglat på att skaffa mig ett externt ljudkort och köra en mikrofon genom det istället för lite bättre kvalité. Däremot så är det en djungel för mig och jag vet inte var jag ska börja! Är det någon som har koll på ett bra ljudkort som inte sticker iväg allt för mycket i pris där jag kan ansluta en mikrofon!