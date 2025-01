Nu finns Dino Crisis 1 & 2 återsläppta på GOG

Precis som när GOG släppte Resident Evil 1, 2 och 3 i nyrelease på sin hemsida så ska den här spelsamlingen ha stöd för moderna kontroller, högre upplösningar och fungera utan problem på Windows 10 och Windows 11.

Full compatibility with Windows 10 and Windows 11.

Original, Arrange, and Operation Wipe Out modes included.

All 6 localizations of the game included (English, German, French, Italian, Spanish, and Japanese).

Improved DirectX game renderer.

New rendering options (Windowed Mode, Vertical Synchronization Control, Gamma Correction, Integer Scaling, Anti-Aliasing, and more).

Increased rendering resolution to approximately 4K (1920p) and color depth to 32-bit.

Improved geometry calculation with more stable transformation and texturing.

Enhanced alpha transparency.

Improved game registry settings.

Smooth animation, video, and music playback without issues.

Reliable saving system (the game no longer corrupts save files after leaving dropped weapons).

Full support for modern controllers (Sony DualSense, Sony DualShock 4, Microsoft Xbox Series, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox 360, Nintendo Switch, Logitech F series, etc.) with optimal button mapping for both wired and wireless modes, including hot plugging.

Validated stability.