Gratis spel - Rensar min humble bundle

Hade fungerat på detta länge, och med det nya året tänkte jag att det var dags. Jag gick igenom alla spel på mitt Humble Bundle konto som jag inte aktiverat nycklarna på. Detta är alltså spel som kan legat sedan jag skaffade kontot 2011 och framåt. Mycket är indie spel. Men kanske finns något guldkorn kvar. Lättast tror jag är att man skriver här så tar jag inläggen i följd. Vi kan börja med att man kan plocka ett eller två spel kanske. Blir det något kvar på söndagen så kastar jag väl ihop det i ett pack, finns alltid någon som vill höja steam lvl eller något ^^

Som sagt eftersom mycket har legat länge så vet jag inte om nycklarna fungerar, men alla nycklar är genererade/plockade i början av denna månad (januari) när jag gick igenom listan. Och alla nycklar är steam keys.

Tänkte kanske göra en lista senare med programvara, tror jag har några sånna kvar.

Det är väldigt blandat, rts, fps, indie, platformers och även typ vr spel.

Action Henk

Against the Storm

Almost There: The Platformer

Arma Tactics

Astrea: Six-Sided Oracles

Atlas Fallen: Reign of Sand

Bomb Rush Cyberfunk

Corridor Z

Crime Boss: Rockay City - First Month Edition

Defy Gravity

Distance

Drawful 2

Draw Slasher

Driftland: The Magic Revival

EVEOnline 4 Ship Skins

FOREWARNED

Genesis Alpha One Deluxe Edition

God's Trigger

Go Home Dinosaurs

Going Under

Heretic's Fork

Iron Danger

Kholat

Knight Squad

Lost Eidolons

Lust for Darkness

Lust from Beyond: M Edition

Memories of Mars

Monster Prom 3: Monster Roadtrip

MOTHERGUNSHIP

NecroWorm

Neverout

Orbital Racer

Out of Reach: Treasure Royale

Override: Mech City Brawl

PGA Tour 2K21

Pikuniku

Pixplode

Post Void

Puss!

Ring of Pain

Roarr! Jurassic Edition

Saturday Morning RPG

Shing!

Skullgirls 2nd Encore

Soulblight

Space Engineers (Early Access) (har nyckel, vet ej om fungerar)

Superfly

Swords and Soldiers 2 Shawarmageddon

Symphony of War: The Nephilim Saga

The Excavation of Hob's Barrow

The Pegasus Expedition

The Spiral Scouts

The USB Stick Found in the Grass

Toejam & Earl: Back in the Groove

Victor Vran

Wandersong

Wargroove

WARSAW

West of Dead

Yoku's Island Express

Zenith: The Last City

Zoeti