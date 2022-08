Med anledning av kriget i Ukraina har Frogwares har siktat in sig på att göra en remake av sitt äventyrsspel Sherlock Holmes The Awakened, som släpptes 2006. Det ska åtminstone delvis finansieras via Kickstarter, och efter att kampanjen drog igång dröjde det inte mer än sex timmar innan målet var nått.

Tilläggas bör att det var ett hyfsat blygsamt mål på 70 000 € (725 000 kr), men mer pengar lär rassla in under de 29 dagar som är kvar på kampanjen. Med det i åtanke har Frogwares meddelat att de har planerat "stretch goals", men att de måste kolla med teamet först för att se vilka saker de vill försöka säkra först.

I och med kampanjstarten har vi även fått den första trailern för remaken, som är en förrenderad titt på en roddbåtsjakt i ett träsk. Spelet ska göras om från grunden och inte bara berikas med ny grafik och spelmekanik, utan även få en något omskriven handling för att passa in i de senaste Sherlock Holmes-spelen som studion släppt.