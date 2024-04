Tillsammans har G-Man, GLaDOS, Ganon och Bowser slagit ut sextioen skurkar. Dracula, Kane, LeChuck, Vaas, Sephiroth, Dog, Hitler och många (många!) fler har fallit i skurkturneringen som startade för en månad sedan. Nu återstår bara för dem att slå ut varandra. "Bara".

GLaDOS möter Ganon, och G-Man möter Bowser. Med andra ord: Valve mot Nintendo gånger två. Semifinalerna pågår till och med torsdag men för första gången i turneringen innebär inte en förlust att allt är över. Visst: vanäran får man leva med, men såren måste slickas snabbt. Det finns trots allt en bronsmedalj kvar att kämpa om. Den duellen avgörs under veckoslutet.

Kampen om guldet sker nästa vecka, och därmed får vi veta vem som är världens bästa skurk.

Så här går det till Sextiofyra skurkar ska bli en, men vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelssfinaler, sen sextondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Vinnaren är världens bästa skurk. Du väljer vem. Bilden till höger visar hur det gått hittills.

GLaDOS vs Ganon Detta har hänt: Med 80, 78 och 62 % tog GLaDOS mer än stabila segrar över Heihachi, Atlas och Dracula. LeChuck bjöd dock upp till dans, men med 53 % tog hon ännu en seger i kvarten. Ganon fick skrämselhicka i sextondelen (51 % mot Kerrigan) men dessförinnan krossades K. Rool (81 %) och därpå slogs Gaunter O'Dimm och Harbinger (62 % gånger två.) GLaDOS, eller "Genetic Lifeform and Disk Operating System", är otäckt aktuell då hon är en AI. Det finns de som påstår att vår AI-rädsla är överdriven. De har uppenbarligen inte träffat GLaDOS. Hon må sakna all form av samvete, men har desto mer ilska och bitterhet under huven. Lika mycket en artificiell intelligens som allsmäktig gudinna över sin verklighet. Kända spel: Portal, Portal 2

Citat: "How are you holding up? Because I'm a potato." Ganon är Links ständiga ärkerival i Zelda, och även om hans motiv skiljer sig åt innefattar de ofta kidnappning av prinsessan Zelda, få Hyrule på knä och att lägga beslag på trekraften. I sin klassiska Ganon-form är han bokstavligt talat ett svin, men vi känner honom också som Ganondorf i Gerudo-formen. Då är han mer mänsklig (men ändå ett svin, ärligt talat). Kända spel: Zelda-serien, senast Zelda: Tears of the Kingdom

The G-Man vs Bowser

Detta har hänt: Det har inte blivit riktigt spännande för G-Man i någon match. (Legacy of) Kain mosades med 86 %, The Butcher slaktades med 69 %. I åttondel och kvart slogs Kane (61 %) och Joker (58 %). Bowser har också gjort det bra. Purple Tentacle (77 %) och Psycho Mantis (74 %) piskades rejält. Blizzard-ikonerna Diablo (54 %) och Arthas Menethil (52 %) blev däremot hårigare.

G-Man är en gåta. Han var det i 1998 års Half-Life och över ett kvarts sekel senare fortsätter Valve hålla hårt i mysteriet. Ett briljant drag, som egentligen bara trumfas av G-Man själv. Exakt hur ond han är kan diskuteras och vad som verkligen döljs bakom den släta kostymen och medelåldersrynkorna vet vi inte. Kanske är det ett svar vi aldrig får. Vad vi vet är att G-Man ständigt är närvarande. Överallt. Hela tiden. Kanske övervakar han dig just nu?

Kända spel: Half-Life, Half-Life 2, Half-Life: Alyx

Citat: "The right man in the wrong place can make all the difference in the world."

Bowser har erövrat, kidnappat och förtryckt sedan 1980-talet. Ja, åtminstone försökt. Det är ju grejen med Bowser – varje gång han sätter en plan i verket kommer hurtbullen Mario sättandes. Ibland tvingas till och med Bowser jobba tillsammans med Mario och hans vänner. Förnedringen! Men trots allt finns ett hjärta i den här Koopa-kungen. Vi ser det när han förlorar och vi hör det bulta när han (igen och igen) tror att Peach kan bli hans hustru.

Kända spel: Super Mario, senast Super Mario Bros. Wonder

Citat: "Hear this! I will kidnap Peach OVER and OVER until I pull it off! And no one can stop me!"

