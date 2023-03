Blizzard har sparkat igång marknadsföringsapparaten för Diablo IV. Och de gör det på ett kul sätt: man har satt ett gäng konstnärer på att utsmycka en gammal fransk kyrka med motiv från spelet.

En av konstnärerna är svenska Billy Norrby. Efter att ha stoppat penseln i lacknafta tog han sig tid att informera oss på FZ om hur det går till att måla det ondas symboler i motsatsens heliga hus på jorden.

Hur känns det att måla ondskans företrädare i ett kyrktak?

– Hamnar på topp 3-listan över onda saker jag har gjort! Resten är nog sånt jag utsatt lillebror för.

– Skämt åsido så vet jag att det tog tid att hitta en lämplig plats att måla i. Flera länder och kapell var i åtanke. Spelets natur komplicerade givetvis jakten också. Men Chapelle des Jésuites i franska Cambrai är inte i aktivt bruk längre och ägs numera av staden. Väldigt vacker byggnad för övrigt.

Vet du om nån haft synpunkter på... ähum valet av motiv?

– Se ovan! Italien rök direkt. Fransmännen var mer avslappnade.

Man bör väl förbereda sig noga inför ett sånt här projekt. Så... har du fått spela Diablo IV?

– Ha ha, tyvärr inte, men jag har fått bekanta mig väldigt mycket med alla figurer, nivåer, olika rustningar, och inte minst Lilith! Jag är nyfiken på deras äventyr nu när de känns som nära vänner!

Hur får man ett sånt här jobb?

– Man tränar figurativt måleri väldigt ihärdigt, och längs vägen lär man känna andra konstnärer med samma intresse. Blizzard var på jakt efter konstnärer som kunde måla stort och traditionsenligt. Målet var att emulera den italienska renässansen, alltså Michelangelo, Raphael och liknande mästare. Svettigt!

Din och Diablos relation, hur ser den ut?

– Jag spelade faktiskt aldrig 1-2 när det begav sig! Det var Starcraft som var min besatthet istället. Men jag hade flera bekanta som var väldigt förtjusta i Diablo på den tiden.

Vad tycker du om den grafiska stilen i Blizzards spel och trailers?

– Blizzard har alltid varit kända för grafik, trailers och bilder i världsklass! Så pressen var stor att leverera något som lever upp till namnet! Sedan är Diablos medeltida värld väldigt kul att leka i. Men synnerhet jag som älskar klassiska Frank Frazetta-tavlor!

Ditt favoritspel?

– Oj. Another World på Amiga kanske? Secret of Mana älskar jag också. Shadow of the Colossus är en annan favorit! Det finns många!

Något du vill tillägga?

– Att måla en kall kyrka invändigt på höga ställningar var ett stort äventyr, och jag är stolt över att vi gjorde så mycket – och att det blev så fint – på kort tid! Jag hoppas fler stora företag får upp ögonen för hur ny popkultur kan möta klassiskt måleri. Sen önskar jag att Diablo-fansen blir glada av att motiven. Förhoppningsvis också att de får besöka platsen snart!

---

Diablo IV släpps den 6 juni. Nu i helgen (13-15 mars) körs en sluten beta som man kommer åt genom att förboka spelet. Nästa helg (24-26 mars) blir betan öppen för alla. Mer info om betorna hos Blizzard.