Akihiro Hino är både vd och grundare för Level-5, en japansk studio känd för titlar som Professor Layton och Ni no Kuni. Snälla, glada, mysiga spel. Hino-san när dock en dröm om att en dag få göra något helt annat. I en intervju (tack, Automaton) som firar 25-årsjubileumen för både Level-5 och Grasshopper nämner Hino att han också vill göra spel som Goichi "Suda 51" Suda.

Suda 51 är känd för spel som Lollipop Chainsaw, No More Heroes och Killer 7.

Hino beundrar skapare som kan släppa spel med sådan "edge", och säger med ett skratt:

Jag skulle gå så långt som att säga att jag vill skapa erotiska spel och våldsspel för 18-åringar och uppåt.

Han har idéer på lager och inom honom finns en "mörk, onormal" värld han vill besöka. När han känner att Level-5 är på en stabil plats planerar han att göra verklighet av de här tankarna.

Professor Layton and the New World of Steam är inte ett sådant spel. Det ska släppas 2025.