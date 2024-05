Under gårdagen nåddes vi av den tråkiga nyheten att Microsoft stänger studiorna Arkane Austin (Prey, Redfall) och Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire: Tokyo, Hi-Fi Rush). Någon som inte är helt nöjd över detta är Dinga Bakaba – chef för Arkane Lyon.

På Twitter/X skriver han att spelföretagens jobb är att ta hand om konstnärer och underhållare, och hjälpa dem att skapa värde åt företagen. Han uppmanar även företagen att inte kasta in utvecklare i riskabla situationer bara för att chefer har fått guldfeber.