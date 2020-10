Att ha flera kopior av samma spel

När jag tänker efter så kan jag spela samma spel på många olika konsoler här hemma och det är inte att dessa konsoler är bakåtkompatibla med dessa spelen, utan det är att jag har köpt samma spel om och om igen.

Detta kommer sig mycket av en period i mitt liv när jag först kände att det skulle vara behändigare att ha allt på samma konsol och sen att jag ville sälja av så mycket fysiska spel som möjligt eftersom jag hellre ville ha de digitalt för att det kändes bättre för miljön.

Ja, och här är jag nu.

Många av de spel som jag har flera kopior av är mest Mario och Zelda, första Super Mario Bros har jag två kopior av på min Wii U, en i Wii mode och en i Wii U läget, sen har jag det spelet på 3DS med både som den vanliga NES versionen och Super Mario Bros Deluxe, GBC versionen.

Detta spelet kan jag även spela från skivan Super Mario All-Stars till Wii och den finns även med på NES Classic Mini. Sen inte råga på allt så kommer jag snart kunna spela det på den nya Game & Watch versionen som kommer i november.

Listan skulle bli lång, men om man tänker på hur många gånger Mario spelen har släppts digitalt till både Wii, Wii U och 3DS så har det blivit en hel del versioner av ett flertal spel.

Nu har jag inte någon New Nintendo 3DS så jag har ju inte kunnat köpa Super Nintendo versionerna där men som sagt så har jag både Super Mario World och The Legend of Zelda: A Link to the Past både på Wii, Wii U och till SNES Classic Mini. A Link to the Past har jag sen även till Gameboy Advance.

3D spelen har ju inte återsläppts lika många gånger men jag har ju Nintendo 64 versionerna av spelen på Virtual Console (2 gånger var) Super Mario 64 har jag sen även på DS om jag nu ska räkna det, storyn är ju lite ändrad och det finns fler uppdrag. Men i stora drag så är det ändå samma spel. Sen kan jag nu även spela Super Mario 64 till Switch i Super Mario 3D All-Stars.

Zelda: Ocarina of Time och Majora’s Mask köpte jag även digitalt till Nintendo 3DS och dessa remasters (borde det heta) är betydligt bättre än originalen till Nintendo 64 och Virtual Console. Jag orkar inte ta upp allt som är bättre men de fixade till så att det känns mycket trevligare att spela dessa spelen till 3DS.

Zelda: Wind Waker har jag både originalet till Gamecube och HD versionen till Wii U.

Twilight Princess som är ett av mina favorit Zelda spel köpte jag aldrig HD versionen av. Anledning till detta var att jag redan kunde spela det till Wii U eftersom jag har originalet till Wii (har även Gamecube versionen) så det kändes dumt att ha samma spel två gånger till samma konsol och HD versionen var ju inte lika billig som Virtual Console versionerna av spel så jag ville ju heller inte köpa det bara för att. Men skulle det komma till Switch så är nog chansen större att jag kommer att köpa det igen.

Det finns fler spel som jag har flera kopior av men detta är bara några.

Kanske onödigt att köpa ett spel igen när man redan har det, men samtidigt så är det skönt att det finns så att jag kan spela några av mina favorit spel även om det skulle hända något med en av konsolerna som jag har det på. Men samtidigt så har jag nog nu kommit till en gräns så det kommer nog behövas mycket mer för att jag ska kunna köpa ett spel igen nu när jag redan har tillräckligt många kopior av dessa spelen.

Som sagt första Super Mario Bros, jag har nog lite onödigt många kopior av det spelet.

Men huvudsaken idag är att jag har de även på en hårdvara där de finns inbyggda, antingen på en kassett eller mini konsol ifall de digitala butikerna stänger ner så att jag inte kan ladda ner dessa spel där igen.