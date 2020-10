Slaktade Nintendo Wii-U-versionen av Zelda: BOTW?

The legend of Zelda: Breath of the Wild var - och förblir ett mästerverk där Nintendo tog serien till nya höjder. Men jag kan verkligen inte förstå hur Nintendo valde bort att nyttja gamepadens fulla potential till Wii-U?

Alla som har kört Ocarina of Time till 3DS och Wind Waker till Wii-U vet hur smidigt detta system fungerade och hur mycket det gjorde för flytet av spelet. Nintendo valde alltså bort ett smidigare meny-system i det Zelda-spel som kräver mest meny-pillande av dom alla (komiskt nog), och trots att det fanns med i tidigare videos av spelet. Hur ofta behövde man inte gå in i menyn för byta vapen för att dessa blir förbrukade? Eller välja ny klädsel? Nu känns det mer som vi fick en konvertering av Switch-versionen än tvärtom...

Givetvis skulle Nintendo nyttjat Wii-U:s fördelar på samma sätt som Nintendo valde att prioritera bättre upplösning till Switch-utgåvan. Men Nintendo valde alltså bort den enskild största fördelen med att äga en Wii-U - bisarrt nog...