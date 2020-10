Cyberpunk 2077 använder sig av AI för 'lip-sync'

Sitter på jobbet så jag kan inte skriva en fin text som förklarar utförligt hur dom har gjort men ville dela med mig av det här.

CD projekt red har använt sig av AI för synka läpparna när karaktärer pratar. Med AI har dom kunnat göra det med 10 språk där vissa karaktärer kommer hoppa mellan olika språk under en dialog och då har dom löst det genom att tagga dialogerna så att AI'n ska kunna veta. Dom använder även taggning för att hjälpa AI'n att förstå vilken känsla karaktären/ansiktet ska visa.

Allt det här kommer vara utan någon mocap. Målet är att vara bättre än Witcher 3 men kommer inte kunna vara lika bra som tex last of us 2 som ligger på en helt egen nivå.

https://www.engadget.com/cyberpunk-2077-dialogue-language-lip...

https://youtu.be/uFIxiz0jwRE