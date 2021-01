Varför suger allt nuförtiden

Håller inte med alls trots min ålder, de två senaste åren har vi fått: Death Stranding, Disco Elysium, A Plague Tale, Last of Us p2 och Ghost of Tsushima för att nämna några.

Flera av dessa kändes fräscha och nytänkande och inte alls ”giriga” på samma sätt som EAs och Ubis massproduktion av pengakossor.