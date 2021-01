Cyberbug 2077 - En rimlig recension

.

Årets bästa spel 2020

Cyberpunk är inget dåligt spel. Men den oändliga hypen och all utlovad funktionalitet som inte existerar och fasthållandet från spelvärlden inklusive FZ, av nån slags naiv illusion är häpnadsväckande. Hela spelet skriker intern konflikt. Jag tänker inte gå in på alla uppenbara buggar och lögner - det finns långa trådar om detta på reddit och hela youtube har översköljts av besvikelsevideor och mer granskande, kritiska recensioner. Jag tror de flesta som är intresserade av Cyberpunk har sett dom vid det här laget? Och många har säkert sett den andra medlems-recensionen här på FZ? Jag upptäckte den igår här >>. Den är skitbra. Men jag tänker inte recensera på det sättet. Nej istället var jag liksom bara tvungen att göra en liten betraktelse av min resa, såhär 99 timmar och 56 minuter in.

.

Kärlek vid första ögonkastet

Det är många tillfällen man blir hänförd inledningsvis. Första gången jag var i lägenheten och satte mig vid datorn deltog jag i ett upprop mot en korrumperad krigshetsande politiker. Sen satte jag mig i soffan och slog på TV-n. Man debatterade nåt chip som gav evigt liv. Existentiella teman och trådar som kommer återkomma, filosoferade jag - genialiskt. På andra kanaler var det bisarr reklam. Här i soffan kommer jag spendera mycket tid! Vidare grubblade jag på vad som skulle hända den där undercover-agenten som var livrädd och ville dra sig ur. Jag tvingade honom att stanna kvar i hopp om att hitta lite smuts i ett suspekt välgörenhets-rent företag. Strax därpå blev jag kickad från mitt jobb på Arasaka och tvungen att byta liv. Gjorde jag rätt? Skulle han bli upptäckt? Skulle dom ge sig på hans familj? Ett litet, men väsentligt val som man liksom i förbifarten kan göra om man spelar som "corpo".

.

Fas 1 - förträngning

Att man inte kunde lägga upp vapnen på hyllorna som var utformade som vapen, att man inte kunde se sin spegelbild förrän man gick in i "speglingsmode", att man inte kunde duscha utan att ta av sig kläderna förträngde jag. Istället gick jag ut i byggnadskomplexet och fullkomligt hänfördes av vimlet, storleken, ljuden och alla skitiga små detaljer. Ett helt monster till byggnadskomplex med sitt egna eko-system, där alla har sin egna agenda och lever sitt eget liv! Det var helt otroligt. Jag tog den metallbur-aktiga hissen, fascinerades över nyheterna på skärmarna (tydligen var det en ny flyktingvåg in i Skandinavien - och södra Europa var obeboeligt), och tittade ut på megalopolen som passerade utanför på väg ner till bottenplan, tills metallgrinden skramlande slogs upp och jag gick ut på gatan.

Stadsbilden och alla intryck sköljde över mig. Jag kunde känna värmen från asfalten och lukten av sopor, avgaser och mat från alla stånd på trottoaren. Det här var något utöver det vanliga. Bara efter att ha gått ett kvarter hördes skottlossning och jag blev på riktigt rädd och illa till mods. Bara hundra meter bort pågick någon slags uppgörelse och jag skyndade hastigt förbi. Hela världen utstrålade liv och äventyr och farlighet. Intet ont anande hade jag precis upplevt den första höjdpunkten på spelet.

.

Den sista höjdpunkten

Jag hade precis fått min första motorcykel. Jag spenderade nog ett par timmar med att bara köra runt och fascineras över staden, skyskraporna, sopberg, sunkiga förorter, och vildmarksområdet. Att motorcykeln sladdade på ett väldigt onaturligt sätt, kändes lite "off" - ville jag inte bry mig så mycket om - världen var hänförande. Jag hade dessutom precis upplevt två av mina hittills bästa quests - en känslosam begravning och en rörande historia om en ensam granne och en sköldpadda.

Och detta var bara början - tänk hur skulle det inte bli sen!? Sen när man skulle få relationer med olika karaktärer, som reagerade helt unikt på just min karaktär, med min bakgrund. Relationer som kunde gå upp och ner beroende på ens val och personlighet. Där man kunde bjuda hem folk till lägenheten. Samtal som förändrades beroende på om man tittade på dom man talade med eller inte, eller om man valde att inte säga något alls. Samtal som inte var låsta utan man kunde röra sig fritt och gå in och ut i. Dom första dagarna ingame såg jag till att, även om klockan blev mycket - iallafall komma hem till lägenheten och sova några timmar. Jag älskar vardag i rollspel. (Det är kanske ingen slump att jag vidhåller att "Paperchase" är den bästa questen i Witcher 3.) Jag var ju tvungen att kolla min mail! De första tre fyra gångerna slog jag på tv-n för att se nästa intressanta program. Men...

Det kom aldrig kom något nytt program. Och det kom inget nytt mail heller, förutom ett som hotade att jag skulle bli vräkt. Men jag kunde inte svara mailet eller betala min hyra trots att jag på en dag faktiskt samlat ihop en del cash. Efter en vecka åkte jag aldrig hem igen.

.

Storyn och "du måste komma hit nu!"

Men strunt i om världen är lite.. off - skit i open world tramset - jag var jättenyfiken på storyn. Det är det absolut viktigaste! Till skillnad från min kompis som vägrade main story och bara utforskade, då spelet sades vara ganska kort, så började jag på med alla tre main-jobs-spår direkt. Detta ledde snart till ett visst litet... debackel.

Telefonen började ringa stup i kvarten - du måste komma hit nu! Ibland gjorde jag om quests i en viss ordning eftersom det blev onaturligt att Takemura skulle vänta nånstans i stan, samtidigt som jag var tvungen att sova natten ute i vildmarken hos Panam. Jag började låtsas att det dom sade i telefonen var något annat än vad som hände i verkligheten. För om någon skulle ringa om precis ett dygn spelade det ingen roll var jag befann mig eller om jag var mitt inne i ett annat quest. Och jag kunde inte säga till dom att vänta. Det höll ett litet tag. Men efter ett tag blev det fullkomligt bisarrt.

Tillslut fanns det en hel drös karaktärer som väntade på olika ställen i staden i ett brådskande ärende, men när jag anlände en vecka senare var det som ingenting hade hänt! Ibland ballade spelet ur och två stycken som ville nå mig samtidigt dök upp på skärmen, pratade i mun på varandra (utan att notera det själva) och förstörde samtalet i questen jag befann mig i och faktiskt behövde lyssna på. Det spelade ingen roll om jag laddade om en save - samtalen var programmerade att hända just då - oavsett omständigheterna. När jag till slut hade gjort en lång questline med River, och han efter ett uppskakande händelseförlopp, skulle dra sig tillbaka och tänka över sitt liv - så ringde han och bjöd mig på middag (superkul ju!), men inte en månad eller en vecka senare utan efter en halv dag! Det är inte normalt.

Jajaja jag förstår att man inte kan förutse alla situationer, vilken följd som quests kan uppstå - men varför skriva dialogen som att du måste komma nu! I de flesta fall skulle man bara kunna säga "ring när du har tid." Och OM personen säger att det är jättebråttom men skiter i om man kommer på 5 minuter eller om två veckor - ja då tappar iallafall jag lite inlevelse. Men dethär var bara början.

.

Dynamiska relationer

Relationer går inte upp och ner, fram och tillbaka utifrån dina dialoger och livsval och vem du allierar dig med. Alla npc's skiter fullständigt vilken bakgrund du har vem eller vad du bryr dig om. Dom tre olika bakgrundshistorierna är i princip helt meningslösa - det ger lite nya dialog val, vilket eventuellt tar dig snabbare, via en alternativ linje, genom en quest, men oftast betyder det bara att du då och då kan säga lite andra ord. Det spelar ingen roll om du tittar eller inte tittar på en karaktär som du interagerar med (en feature jag verkligen såg fram emot).

Du kan inte bjuda hem någon till lägenheten. Det finns i princip ingen anledning alls att åka hem - för det kommer aldrig några nya program på TV, du behöver aldrig sova, aldrig kolla dina mail (utom i ett sid-jobb som säger till dig att kolla datorn som man kan skita i). Du kan inte ens sätta upp dina vapen på väggarna (fast det finns hållare till dom).

.

Ofarligt och livlöst

Steg för steg uppenbarar sig illusionen att allt - ja allt är en kuliss. Det finns inga personer som lever sitt eget liv i Night City. Tittar du bort och tillbaka finns stor risk att personer, till och med fordon, bara försvinner. Det finns inget ekosystem, ingen dynamik, inga dolda quester eller intressanta saker att upptäcka utanför storyn. Jag följde efter Judy efter ett uppdrag - hon tog sin skåpbil körde runt planlöst i staden tills hon stannade i en korsning och gav upp. Ledet med bilar bakom henne står nog kvar än idag. Hur många av alla dessa mäktiga fantastiska skyskrapor kan du gå in i? Två? Att ta hissen upp till ett café på en takterrass hade varit lite trevligt. Flygande bilar finns men...

Det är inte ens farligt och oberäkneligt i Night City. All strid sker inom vissa områden. Du kan aldrig bli rånad. Du kan aldrig bli jagad över halva stan, inte ens av polisen för dom kan inte köra bil. Nu har jag inget intresse av att härja runt. Jag gillar inte ens open world. Jag vill inte skjuta random personer. I början laddade jag till och med om ifall jag skulle råka sladda på någon oskyldig fotgängare. Det kan man ju inte ha på sitt samvete! Men till och med jag blir tillslut så provocerad att jag dunkar ner vemsomhelst i jakt på galna buggar och för att bli av med frustration över att spelet inte var.... lite lite litegrand som dom sa att det skulle va. Night city är en helt ofarlig plats. Och om du hjältemodigt stealth-ar ner några bad guys som gett sig på oskyldiga människor så har dom respawnat dagen därpå - (eller jag vet inte hur lång tid det tar men re-spawnar gör dom). Det är inte ett ekosystem där alla har sin egen agenda. Jag tappar lusten att rädda människor och vill istället skjuta dom i huvet. Sen blir jag lite trött.

.

Belöningssystem från stenåldern

Och förklara för mig varför jag får mer XP om jag tar ner alla personer i ett område, ja till och med dubbel XP om jag sen också dödar dom, än om jag smyger förbi alla - vilket är mycket svårare, kräver mer tålamod och planering och i de flesta fall - mer etiskt försvarbart. Jag blir till och med belönad om jag trycker på space och springer genom stan istället för att ta bilen, eftersom jag då "levlar upp" athletics på traditionellt Skyrim-manér.

.

Strid, hämnd och osynk

Strid känns väldigt ofta som ett eget spel - inte relaterat eller motiverat av storyn, vilket iofs inte är ett stort problem. Strid är rätt kul - men oftast inte jättespännande.

En gång gav jag mig tusan på att befria en kvinna från ett sjukhus. Problemet var att folk i sjukhuset hade en döskalle på huvet - vilket betyder att dom har "jättehög level". Tyvärr lärde jag mig lite försent att det av någon obegriplig anledning inte går att ta ner sådana fiender med stealth. Även om det är en tanig gubbe i läkar-rock. Men jag lyckades lirka mig oupptäckt in till sista rummet, men där står såklart en gubbe jag inte kan smyga förbi. Efter en halvtimmes spelande tänker jag INTE gå tillbaka. Han upptäcker mig såklart men innan jag dör - hinner jag springa upp i trapphuset. Då visar det sig att fienderna lätt fastnar i trappan. 200 granater och en timme senare ligger all sjukhuspersonal i en blodpöl och jag klarar questen. Kul. Men sen kändes det lite sådär. Jag bestämde mig för att det nog inte hade hänt.

Däremot är en del quest stabilt bra och oftast fint regisserade med bra röstskådespelare - men jag väntar alltid på detdär wow-et. Jag tänker att det nog kommer i nästa quest. Och temat är nästan alltid hämnd - gör det inte! - det är inte bra för själen. Ett eller två hämnd-drivna personer är såklart helt ok men temat tas upp med River, med Panam, med Judy, med Claire, med Peralez... Och flera av dom blir jättearga om man inte följer med på deras idiotiska upptåg. Aha! - det är kanske därför jag inte fått ligga?! Det kanske är det som menas med "dynamiska relationer"?

Det är väl bara River som tackar en om man "talar han till rätta". Och problemet är att questen inte riktigt hänger ihop. Karaktärer kommenterar inte uppenbara händelseförlopp, alternativt undrar saker som dom redan borde veta, om man har gjort questen i "fel ordning". Som om 30 olika duktiga författare gjort sina egna Quests utan att prata med varandra.

Jag förstår att detta är svårt att skriva och ta hänsyn till i alla lägen men - det verkar som om att spelet ALDRIG ens försöker få det att funka ihop.

.

Informerade beslut

För att det ska bli spännande och för att man ska kunna göra ett val som känns avgörande måste spelaren ha någon slags förkunskap att väga in i beslutet. Annars lämnas man utanför i ett slumpmässigt vakuum. För att nå det (enligt mig) bästa slutet i Delamaines questline måste du ha

Visa innehåll intelligens 10.

En kreativ och dynamisk lösning på alternativa slut som spelaren givetvis kan lista ut i förväg? Nä. Rimligt vore väl - i denna "fixer"-täta värld att man isåfall helt enkelt kontaktar en hacker och betalar för att få jobbet gjort om man inte kan göra det själv? Men rummet du står i är låst. Har du inte lagt poäng på rätt attribut så är det kört. Du får gott stå ditt kast trots att du inte hade någon aning att kastet gjorts. Trots att jag klarat questen gick jag tillbaka en save så stackars Delamaine väntar fortfarande tålmodigt i sitt akuta psykbryt på att jag ska komma och rädda honom.

.

Illusion och engagemang

Jag blir aldrig riktigt engagerad hur mycket jag än anstränger mig och försöker strunta i alla illusioner. Spelet låter mig aldrig riktigt känna med min karaktär, för det känns aldrig som att jag får vara med. Det är ett halvfärdigt spektakel med lösa trådar som ramlar ut på golvet framför mig. Ibland underhållande, ibland välspelat men av någon konstig anledning kan jag identifiera mig mer med Geralt än med min egenkonstruerade V.

Därför att allt det jag investerat i V är meningslöst. Det spelar ingen roll vilken livsväg jag har valt, hur hon ser ut, om hon skulle haft kuk, tatueringar över hela kroppen, eller är söndermodifierad av implantat - eftersom jag aldrig får se henne - och ingen annan reagerar på det. Och i en värld där kroppsmodifiering spelar en central roll är det lite märkligt att man inte kan ta bort eller lägga till en tatuering. Ja du kan inte ens ändra din frisyr eller hårfärg. Geralts skägg framstår ju i sammanhanget som next-gen gånger två.

.

Uteblivna features och kvarlämnade artefakter från en svunnen vision

Det finns till och med perks vars förmågor inte går att använda i spelet och ett helt attribut-träd som det tycks - har tagits bort utan att gränssnittet har ändrats. Kvar är ett tomt område man kan klicka på - men det händer inget. Och vissa områden i menyn kan man inte nå utan att trycka ESC och gå in igen från ett annat håll. Det vittnar om oerhörda konflikter inom utvecklingen, att inte ens så grundläggande saker fungerar, och att man inte tagit bort funktioner som inte går att använda. Som att halva teamet gått hem och sagt nu skiter vi i det här medan resten gett ut en halvfärdig produkt trots att gränssnitts-ansvarig har slutat och skrivskyddat koden.

.

Slutbetyg

Jag tonade ner alla mina förväntningar inför Cyberpunk 2077. Jag brydde mig faktiskt inte så mycket. Jag är dessutom mer för fantasy än sci-fi även om jag älskar Blade Runner och Mass Effect 1-3. Men visst såg jag fram emot det - och som gammalt Witcher fan (sedan Witcher 1, läst alla böckerna) hade jag stort förtroende för CD Project. Jag trodde att den funktionalitet som utlovats faktiskt skulle finnas där. Kanske inte så coolt som det sades men ändå finnas - inte att 90% var rena lögner. Tyvärr visade sig Silverhands mission mot korrumperade företag smugit sig över IRL. Hade det funnits noll hype och spelet kommit från en okänd liten utvecklare så hade jag gett tummen upp. Bra jobbat! Men nu är det CD Project vi pratar om. Det sista ärliga och transparenta spelföretaget för spelarna! Därför är det svårt att sätta ett rättvist betyg. Men om jag låtsas att spelet kom från ett okänt indieföretag som inte hade pratat om spelet NÅGONTING innan det släpptes - så skulle jag nog ge det en stark trea.

Så ja... lögnerna till trots, jag har ju ändå haft rätt kul - stadsbygget ÄR fantastiskt, stora delar soundtracket är grymt, och nyhetsuppläsarna borde få en egen eloge! Till det var vissa quest riktigt bra och att kolla bugg-compilations har blivit en ny hobby och ett effektivt sätt att höja humöret i en Corona-tät ångest-tillvaro - så en liten trea får det ändå bli. Rimligt.

Cyberbug 2077 3 Bra + Helt fantastisk arkitektur, stads-bygge, design (kanske det bästa som gjorts?) + Ljudläggning i stadsmiljöer (inte i quests) + Klockren och omfattande, stilren men ändå bred soundtrack + Att lyssna på jazz och köra motorcykel i regnet + Att lyssna på psyk-jazz och köra motorcykel i smala tunnlar + Att lyssna på retro-futuristisk synth, köra motorcykel och titta på skyskrapor + Helt fantastiskt osannolika surrealistiska konstnärliga och roliga buggar + Grymt fotoläge + En hel del trevliga och välskrivna quests + Nyhetsuppläsningarna - livlös open world - osammanhängande helhet - jag blir aldrig riktigt engagerad - ett jävla ringande - extrem dålig ai - inget spelar roll - för lite vardag - kasst menysystem - karaktärer bemöter en inte olika beroende på ens bakgrund - karaktärer struntar i om man tittar på dom eller inte (utlovad funktionalitet) - att inte säga något i en dialog spelar ingen roll - karaktärs-customization som man aldrig får se i spelet (efter ett halvårs prat om genitalier) - ingen anledning att befinna sig i lägenheten - ingen anledning med storage, dator - förlegade merchants - man kan inte duscha normalt - odynamiska relationer (en relation skulle kunna gå upp och ner) - staden är helt förutsägbar (strid sker endast i vissa områden) - oändligt meningslös looting och levling - det belönas att vara en idiot eller att trycka på space - det finns inget "ekosystem" (utlovat) - varför kan jag simma? - varför tror folk att jag är bilhandlare? - varför sladdar en motorcykel som en bil, man borde trilla av? Det här betyder betygen på FZ

