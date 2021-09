Vilket Battlefield 2042 edition ska man förboka?

Hej en fråga till någon som sitter på mer kunskap än en själv i detta träsk när det kommer till att förboka. Jag och polaren har redan bestämt sen länge tillbaka att vi redan ska göra ett köp, så jag tänkte för första gången i mitt liv göra en pre-order då man får 2 dagar tidigare acess till betan som man länge har varit sugen på att lira. När jag ska välja "Edition" så fins det 3 olika att välja på, standard, gold och ultimate. Ultimate edition är helt uteslutet då jag inte är nån cosmetika fag. Det ända jag höjde ögonbrynen på var att gold edition erbjöd "4 New Specialists (1 per Season of the Year 1 Pass)". Betyder det att övriga spelare inte har tillgång till dessa specialister?

Tacksam för alla svar..