Xbox Game Pass - Mars 2022 - Part 2

Eh. Kollade gamepass spellista , månadspris osv nu och tappa hakan över hur jämna tjänsterna PSnow o gamepass är, men det är bara en som får all shine. Väldigt märkligt

Stora skillnaden är detta:

Cyber Shadow - January 26 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

The Medium - January 28 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Wreckfest - February 18 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Project Winter - February 3 (Xbox One, Xbox Series X/S)

Genesis Noir - March 26 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Undertale - March 15 (Xbox One, Xbox Series X/S)

Octopath Traveler - March 24 (Xbox One, Xbox Series X/S)

MLB The Show 21 - April 19 (Xbox One, Xbox Series X/S)

Rain on Your Parade - April 15 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Outriders - April 31 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance - June 22 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Cris Tales - July 20 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Last Stop - July 22 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Microsoft Flight Simulator - July 27 (Xbox One, Xbox Series X/S)

Omno - July 28 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

The Forgotten City - July 28 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

The Ascent - July 29 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Lemnis Gate - August 3 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Dodgeball Academia - August 5 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Boyfriend Dungeon - August 11 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Art of Rally - August 12 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Hades - August 12 (Xbox One, Xbox Series X/S)

Quake - August 18 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Twelve Minutes - August 19 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Psychonauts 2 - August 24 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Craftopia - September 6 (Xbox One, Xbox Series X/S)

The Artful Escape - September 9 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Flynn: Son of Crimson - September 15 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

I Am Fish - September 15 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

SkateBIRD - September 15 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Aragami 2 - September 16 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Sable - September 22 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

AI: The Somnium Files - September 30 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Astria Ascending - September 30 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Unsighted - September 30 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Back 4 Blood - October 11 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

The Riftbreaker - October 13 (Xbox Series X/S)

The Good Life - October 14 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Into the Pit - October 19 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Echo Generation - October 20 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Moonglow Bay - October 25 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Bassmaster Fishing 2022 - October 27 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Age of Empires 4 - October 28 (PC)

Unpacking - November 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Forza Horizon 5 - November 8 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Next Space Rebels - November 17 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Undungeon - November 18 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Archvale - December 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

ANVIL - December 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Rubber Bandits - December 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Space Warlord Organ Trading Simulator - December 7 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Halo Infinite - December 8 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

The Gunk - December 16 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Det där är dom spel som 2021 dök upp day 1 på Game Pass, alltså samma dag som spelet släpptes fanns det på Game Pass. Under 2021 släpptes 0 spel day 1 på PSNow.

Nu under Q1 så är det väl ca 10 nya day 1 spel på Game Pass medans PSnow för första gången någonsin hade ett day 1 spel i form av Shadow Warrior 3