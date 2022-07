Köpa WoW: Dragonflight CE från Blizzard store. Leveranstider?

Skrivet av Quiz: man köper digital utgåva också och får sedan pengarna tillbaka för det köpet när man registrerar koden från fysiska CE boxen. så har det även fungerat med tidigare expansioner Gå till inlägget

Verkar som att om man gör så hamnar cashbacken i Battle.net Balancen. " Doing so will result in an automatic credit of Battle.net Balance to the associated account in the amount of the cost of the original digital purchase."....

https://us.forums.blizzard.com/en/wow/t/dragonflight-collecto...

Edit: Var för snabb. Dessutom var min fundering mer på om man får hem CE-boxen i tid till släppet.