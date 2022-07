Xbox Game Pass - Juli 2022 - Part 2

Dags för juli månads andra omgång spel till Xbox Game Pass! Huvudnumret den här gången är så klart releasen av Interior Nights första spel, As Dusk Falls. Int./Night bildades av devs från bl.a Quantic Dream och är baserade i London, tillsammmans med Xbox Game Studios släpper de nu alltså sitt debutspel.

I övrigt blir det RPG-gött med Torment: Tides of Numenera, plattformsklassiker med Inside, motorcykelös med MotoGP 22, RTS med Ashes of the Singularity: Escalation och Ubisoft fortsätter spritsa ut klassiker med Watch Dogs 2.

Ytterligare 12 spel får stöd för touch-kontroller den här månaden: As Dusk Falls, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Umurangi Generation, Spacelines from the Far Out, Lost in Random, Little Witch in the Woods, Garden Story, Escape Academy, Disc Room och Citizen Sleeper.

Nya titlar:

As Dusk Falls (19 juli, konsol+PC+cloud)

Ashes of the Singularity: Escalation (19 juli, PC)

Watch Dogs 2 (19 juli, konsol+PC+cloud)

MotoGP 22 (21 juli, konsol+PC+cloud)

Torment: Tides of Numenera (21 juli, konsol+cloud)

Inside (29 juli, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 31 juli: Dodgeball Academia, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered, Omno och Raji; An Ancient Epic.

