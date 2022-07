Ramla ur spel - vanligt?

Hela mitt liv! Ett personlighetsdrag jag stör mig på och upplevt att andra inte verkar lida av.

Brukar se ut så här:

Åker hypetrain, självklart första vagn, innan släpp och spelar klart ca 40-60% (stornjuter oftast) innan intresset svalnar och jag kidnappas av nästa hypetrain.

Visa ord som garanterat, måste ha myntats av genibandet Scooter "The chase, is better than the catch" haha