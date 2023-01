Empyrion Galactic Survival

Empyrion börjar med att du av någon anledning störtar mot planeten i en escape pod, men klart är att om du väljer att starta på en större planet så hittar du delar från den kryssare som du reste med. Så, just det du kan välja hur du ska starta, typ av planet, allt från gröna planeter som är easy going lugna starter, till totalgrymma öken planeter som saknar luft eller isplaneter som har medeltemperatur -22'C, men de är främst för oss experter som lirat ett tag.

"Express elevator to hell, going deeeoown".

Beroende av hur du startar så står du inför olika problem direkt när du sätter fötterna på marken som kyla, värme, oxygen, radioaktivitet, ingen mat eller vatten, lokala faktioner som skickar drönare efter inkräktare som dig, eller saker med tänder som vill mumsa på dig. Som tur är så kan du sova dig genom natten i ett survival tält som du beroende på difficulty level får med dig eller som du får bygga.

Ditt mål är att lämna planeten och ta dig ut igen för att utforska och skaffa nya resurser. Resurserna är utspridda på olika planettyper och det om något borde uppmuntra dig att röra på dig. De vanliga: Iron, Copper, Silicon, Sten och sånt finns överallt och ibland på mer koncentrerade ställen under marken. Här är det bäst att använda din kortdistans drönare (F5) och din survivor tool tidigt för att gräva dig ner utan att behöva lämna ytan. Alla planeter är helt voxel och om du vill spendera resten av ditt liv att gräva ut en Very Large planet så visst kan du göra det. Det finns även borrmaskiner och laser borrar som gör det där fortare än din survival tool.

För att förhindra att bli en McAlien burgare så bör du prioritera att bygga nån sorts vapen för att försvara din meatbag. Det finns även andra verktyg som värmeelement, small constructor och vatten kondensatorer för att öka dina överlevnadschanser. Du har också en constructor i din survival suit, men den är väldigt begränsad. När du sen lämnar startplaneten så behöver du en rymddräkt med nedkylning, värmeelement eller skydd mot strålning - Galaxen är ett väldigt oförlåtligt ställe. Det minsta du behöver för att gå ut i rymden är en EVA Suit mod - och de ligger inte direkt och skräpar på planeterna. Du kan också bygga en motorcykel från ett kit - men seriöst så måste det vara det sämsta fordonet i ett spel någonsin, men visst - den fungerar bra, dvs. om du bara vill åka rakt fram.

Att ta dig runt kring planeten så behöver du bara ett minimalt skepp med en thruster, alla byggstenar som t.ex. Thrusters kommer i varierande styrkor, precis som armor block. Vill du till en annan planet i systemet så behöver du en Jumpdrive block, och en Warpdrive för att ta dig till ett annat system. Du kan även bygga teleporters, de har en räckvidd på några få ljusår men vill du ta dig fram A till B fort för att samla in resurser så är det oslagbart. Tyvärr så är de mer exotiska formerna av resande mer krävande i resurser (Teleportrar bokstavligen äter exotisk energi) och även exotiska metaller till komponenter. och de kräver att du 1) kan överleva där de finns och 2) kan hitta dem. Det senare problemet kan information om planeten hjälpa till med.

Galaxen som består av ett par tusen stjärnsystem (och som kan göras större med mods) är väldigt befolkad, även långt ute i spiralerna. Förutom Nebulosor i olika färger så finns det även anomalier att hitta där ute. Förutom settlements på planeter så finns det också i varje stjärnsystem rymdbaser för handel, gasutvinning, pirater, militärbaser, shipyards och en massa andra typer. Beroende på ditt rep med en viss faktion så får du antingen handla med dem - eller laga hål i skrovet.

Polaris är den mest vänliga som är en handelsfederation som är neutral och har baser lite här och där. Zirax är en form av bad guys (vilket är bra då de har bra loot i sina baser) och Talon är en bunt Alien hippies som har gett upp det där med rymdfärd, men tackar inte nej till att sprida sin civilisation med hjälp av andra. Det finns en till faktion, men den vill jag inte spoila för dig då den ingår i Storyline.

Det finns även ett tech tree som du låser upp via XP och sen kan bygga prylarna: Vapen, Motorer, Maskiner, Byggdelar. Allt som du placerar placerar i en grid i relation till den första blocket du placerar ut (de kallas för Starter block och kommer i 4 variationer beroende på var du vill bygga), allt du bygger kräver energi och du kan välja mellan solenergi, traditionell förbränning eller mer exotiska kraftkällor (pentaxid). Det finns också delar för ett signalsystem, I princip on/off knappar för ljus eller elektroniska prylar som du kan placera ut, som i Space Engineers.

Mest användbar är rörelsedetektorn som kan släcka lampor eller starta maskiner när då går in i ett rum så du sparar energi. Om du vill bygga en bas med obegränsad energi så är det bästa att skippa planeterna och bygga en rymdbas in orbit, det finns ofta specifika zoner nära stjärnan (handelszoner) och där är det oftast mest optimalt att bygga en rymdbas. Glöm bara inte att rikta solpalenerna MOT solen och använd en eller flera rejäla generatorer om du inte vill ha nyårsafton i din bas.

Steam workshop: Genom att titta på ett skepp eller en bas och hålla ner ALT+O så kan du spara en template av din skapelse, antingen lokalt eller till Steam Workshop. Det finns templates för Small ships, Capital ships, Hover vehicles och baser. Ladda ner eller ladda upp till Steam. När du sen går till din factory så finns de alla där, det är bara att slänga in de resurser som de behöver och trycka Start Construction så tickar tiden på och du kan sen placera ditt skepp eller bas på planetens yta.

Empyrion är helt modbart. Att skapa mods är ganska enkelt då konfig filerna ligger som textfiler i Steam katalogen. Bara att modifiera, ladda om spelet och sen funkar det. Deb bästa mod som finns idag är Reforged Eden (en crossover mellan 2 andra mods) som lägger till flera planettyper, fler faktioner, en större galax osv.

Empyrion kan spelas på 3 sätt: Singleplayer, Coop (över internet) och Multiplayer. Naturligtvis finns det en MP server att ladda ner från Steam och med lite våld, vilja och vaselin så stödjer den även total conversion mods. Multiplayer har ibland en del begränsningar på storlek på skepp och vissa val du kanske gillar i Singleplayer (t.ex. av med vikt/cargo storlek) kanske inte finns, men då är det bara att dra till någon annan server - eller att starta en egen som du kan köra på din egna spelburk utan att behöva hyra en server.

"Second star to the right and straight on till morning"