Lägga till tel nr problem har pågått under lång tid.

I min tidigare blogg skrev jag om att nu helt plötsligt krävs det telefonverifiering för att kunna lösa in rewards poängen till presentkort. Men att det uppstår problem när man ska lägga till sitt telefonnummer i Microsoft kontot.

Jag har hittat flertalet youtube videos där de visar hur man lägger till sitt telefonnummer i Microsoft kontot.

I videorna som demonstrerar hur man gör så fungerar allt perfekt för dem.

Det är exakt så jag gjort som de olika videorna visar, men det tar stopp vid lägga till telefon numret rutan.

Nu till själva poängen. I kommentarsfälten i de olika videorna så är det massor av människor som har samma problem som jag. De ber om hjälp men svaren de får är: i have same problem i cant help. Dead end for me to? Very confusion, och så vidare.

Flera av dessa youtube videos är uppåt ett år gamla och i en nyare video är det en i kommentarsfältet som beskriver att när han försöker lösa in rewards poängen igenom xboxen, då krävs det telefonverifiering och att det uppstår problem där man ska lägga till sitt telefonnummer.Han kan inte ta sig vidare.

Detta är ju skandal att Microsoft Xbox lagt till denna trassel ludd härvan att man måste telefonverifiera och skicka koder fram och tillbaka för att få sina rewards poäng till presentkort på en tv spels konsol???

När man skapande sitt xbox konto första gången då lade man ju till telefon numret sin address och gamertag och det är väl efter det förmodligen xbox gått igenom för att man ska ha kunnat lösa in sina rewards poäng till presentkort, fram till nu.

Fram till nu när de krångla till det igenom att helt plötsligt lägga till detta jäkla telefonverifiering som inte fungerar till en teve spels konsol??

Nä man får hoppas att de ändrar tillbaka till hur det var tidigare.

Som det är nu så är det ju ingen mening att samla rewards poäng när man inte kan ens använda dem 👎😡

Jo man kan lägga till sitt telefonnummer i säkerhet flik sidan, men inte i din information flik sidan, det är där det tar stopp.

Det verkar som att det inte räcker med att telefonnummeret är bara på säkerhets sidan utan måste även vara på din information flik sidan med.

Märkligt att varken Fz eller Gr har skrivit om detta problem?