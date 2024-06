Xbox Game Pass - Juni 2024 - Part 1

Då var det dags för juni månads första omgång spel till Xbox Game Pass. Största överraskningen den här gången är släppet av Octopath Traveller 2 till Xbox och det rakt in på Game Pass! Det får även sällskap av sin föregångare som varit på tjänsten förut, båda spelen stannar på tjänsten till januari 2026 enligt Square Enix som av okänd anledning meddelade den infon i sin pressrelease. Vi har också ett nytt spel att se fram emot när skräckspelet Still Wakes the Deep ansluter på releasedagen. Mer skräck blir det med The Callisto Protocol som till slut hamnar på Game Pass... Det blir även lite RPG i Call of Cthulhu-stuk med Depersonalization och alpint skytte i förstavärldskrigsskrud med Isonzo.

Chansen är dessutom relativt hög att det blir ett och annat tillägg till den här listan i samband med Xbox Showcase nu på söndag.

Nya Perks finns att hämta hem för Ultimate-prenumeranter, bland annat till Sea of Thieves, Vigor och MultiVersus.

Förra månadens båda drops finns att läsa om här:

Xbox Game Pass - Maj 2024 - Part 1

Xbox Game Pass - Maj 2024 - Part 2

Nya titlar:

Octopath Traveller (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Octopath Traveller II (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Depersonalization (12 jun, PC)

Isonzo (13 jun, konsol+PC+cloud)

The Callisto Protocol (13 jun, konsol+PC+cloud)

Still Wakes the Deep (18 jun, Series X|S+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 juni: Bramble: The Mountain King, High on Life, Rune Factory 4, Spacelines from the Far Out, The Bookwalker.

Xbox Game Pass

#game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips