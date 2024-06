Sony + Nintendo = <3?

När Lego Horizon Adventures utannonserades i början av Summer Game Fest var det många som blev förvånade - men också många som hade hört rykten om spelet och var glada över att det stämde (personligen tillhör jag första gruppen) - men ändå kom slutet som största chocken för de flesta: spelet skulle utöver Playstation 5 och PC även komma till Nintendo Switch!

Många spekulerade i att detta var ett krav från Lego, att det skulle släppas till den omåttligt populära Nintendo-konsolen, men i en intervju med VGC berättar James Windeler, narrativ director på Guerilla Games, att

“It was just a really unique opportunity for us. It was a natural fit for the ambitions that we had.

“I keep mentioning it, but we want this to be for everyone, and the Switch is really a platform that allows us to broaden the audience.

“That ethos goes all the way through the game, from the control schemes which are quite simple, [for example] it works on a single Joy-Con, and then also the simplification of the story, the lightening of the themes, the humour – it’s all part of the same ambition.”

Detta pekar allt på att det var Guerillas, och i grunden Sonys, beslut att ta fram spelet till Nintendo Switch. Att den mer lekfulla tonen och framställandet skulle göra sig väl på den familjekonsol många ändå ser Switch som känns logiskt. Men vad som är intressant är att de säger att de velat göra spelet tillgängligt till "så många som möjligt" - vilket är logiskt då Switch har en publik i över 100M-klassen - men ändå är både Xbox Series-konsolerna och Game Pass uteslutet helt för en release. På PC är det tillgängligt genom Steam och Epic och inte GP. Det motsäger det hela lite.

I en annan intervju - med Famitsu - pratar samma James om hur enkelt det varit att utveckla för konsolen (Switch) då flera av hans teamkamrater haft erfarenhet att utveckla för konsolen sen tidigare - vilket han själv inte haft. Men det låter helt klart som det finns en gnista där, att de verkligen vill jobba med formatet - och kanske göra det till en långtgående relation mellan Sony och Nintendo?

Nu är Super Smash Bros Ultimate färdiguppdaterat och kommer som bekant inte få fler DLC-tillägg med fler fighters, men i en intervju med Kotaku säger Tim Symons, franchise development lead producer, att "det vore trevligt om Aloy fick medverka i SSB". Så även om han är medveten om att detta inte kommer innebära Nintendo-spel på Playstation, låter det som han vill fördjupa relationen ytterligare och få in en fot i framtida spel från Nintendo som sedan kan få en annan publik att upptäcka deras karaktärer och därmed kanske köpa en Playstation 5 (eller senare) för att kunna spela spelen den karaktären medverkat i. Eller så kanske de släpper de båda Horizon-spelen till Switch 2 senare och hoppas kunna etablera serien redan nu för att locka nya och gamla spelare till serien senare under Nintendos nästa generations konsol.

Jag vet inte vad ni tycker, men jag ser en relation blomstra upp mellan de tidigare konkurrenterna allt mer - och inte bara speldivisionerna, utan även rent generellt - speciellt om en påminns om att Sony Pictures Entertainment är med och producerar den uppkommande Zelda-filmen som ska bli av live action-natur. Det tyder allt mer på att relationen mellan Sony och Nintendo blir allt varmare...